Dortmund vence Stuttgart e fica a 6 pontos do Bayern no Alemão

O Borussia Dortmund venceu o Stuttgart fora de casa por 2 a 0 nesta sexta-feira e diminuiu provisoriamente para seis pontos a diferença para o líder Bayern de Munique, que amanhã recebe o Augsburg pela 29ª rodada do Campeonato Alemão.

Se der a lógica no sábado, o time bávaro deve vencer e voltar a ficar nove pontos à frente do Dortmund. Caso isso aconteça, o campeonato pode ser decidido na Allianz Arena no dia 23 de abril, quando líder e vice-líder se enfrentam pela 31ª rodada.

Fiel ao seu (mau) costume de alternar grandes decepções com bons resultados, o Dortmund deixou para trás a goleada por 4 a 1 sofrida no último fim de semana para o RB Liepzig.

Aos 13 minutos de jogo, Julian Brandt fez o primeiro do Borussia Dortmund. O gol chegou a ser anulado pelo bandeira por impedimento, mas depois foi validade com a revisão do VAR.

Brandt não começou como titular, mas depois de dois minutos entrou para substituir o americano Giobanni Reyna, que sofreu um problema muscular.

Aos 26 da segunda etapa, o atacante alemão marcou mais uma vez para selar a vitória do Dortmund.

Com o resultado, o Stuttgart continua em situação delicada na tabela. Em 15º, o time está apenas um ponto à frente da zona de rebaixamento, na qual pode entrar amanhã dependendo dos o que acontecer nos jogos de Arminia Bielefeld e Hertha Berlim.

Jogos da 29ª rodada do Campeonato Alemão

- Sexta-feira:

Stuttgart - Borussia Dortmund 0 - 2

- Sábado:

(10h30) Bayern de Munique - Augsburg

Wolfsburg - Arminia Bielefeld

Greuther Furth - B. Moenchengladbach

Colônia - Mainz

(13h30) Hertha Berlim - Union Berlin

- Domingo:

(10h30) Bochum - Bayer Leverkusen

(12h303) Eintracht Frankfurt - Freiburg

(14h30) RB Leipzig - Hoffenheim

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 66 28 21 3 4 85 29 56

2. Borussia Dortmund 60 29 19 3 7 70 42 28

3. Bayer Leverkusen 51 28 15 6 7 68 42 26

4. RB Leipzig 48 28 14 6 8 61 31 30

5. Freiburg 45 28 12 9 7 44 33 11

6. Hoffenheim 44 28 13 5 10 50 42 8

7. FC Union Berlin 41 28 11 8 9 34 38 -4

8. Colônia 40 28 10 10 8 38 41 -3

9. Eintracht Frankfurt 39 28 10 9 9 39 38 1

10. Mainz 38 28 11 5 12 41 33 8

11. Bochum 35 28 10 5 13 30 40 -10

12. B. Moenchengladbach 34 28 9 7 12 39 52 -13

13. Augsburg 32 28 8 8 12 34 45 -11

14. Wolfsburg 31 28 9 4 15 29 45 -16

15. Stuttgart 27 29 6 9 14 36 53 -17

16. Arminia Bielefeld 26 28 5 11 12 23 39 -16

17. Hertha Berlim 26 28 7 5 16 30 62 -32

18. Greuther Furth 16 28 3 7 18 24 70 -46

