Comunicado do Business Wire :NetApp, Inc.

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), uma empresa global de software orientado para a nuvem e centrado em dados, anunciou hoje que assinou um acordo definitivo para adquirir a Instaclustr, fornecedora líder de plataforma de banco de dados de código aberto totalmente gerenciado, pipeline e aplicativos de fluxo de trabalho fornecidos como serviço. A aquisição está sujeita às condições habituais de fechamento.

Modernos aplicativos em nuvem dependem de um crescente conjunto de serviços de base que incluem múltiplos bancos de dados de código aberto, linha de produtos de dados e soluções de fluxo de trabalho. O gerenciamento eficiente da crescente complexidade e exigências operacionais desses aplicativos e serviços acrescenta novos desafios para equipes de infraestrutura, banco de dados e operações já sobrecarregadas, aumentando a integração e custos de entrega, reduzindo a entrega de aplicativos e limitando a inovação de aplicativos.

"Há tempo a NetApp é líder em soluções que capacitam clientes a rodarem aplicativos", disse George Kurian, diretor executivo da NetApp. "A aquisição da Instaclustr combinará a liderança estabelecida da NetApp em armazenamento contínuo e otimização computacional com os serviços de bancos de dados e pipeline de dados totalmente gerenciados da Instaclustr para oferecer aos clientes uma plataforma de operações em nuvem que fornece a melhor e mais otimizada base para seus aplicativos em nuvens públicas e localmente".

A aquisição da Instaclustr beneficia-se de uma série de aquisições estratégicas feitas pela NetApp para entregar uma plataforma líder para CloudOps. Aquisições estratégicas da NetApp, incluindo a Spot, CloudCheckr, Data Mechanics, Fylamynt e agora a Instaclustr fizeram do Spot by NetApp uma plataforma atraente para aplicativos em uma única nuvem e em múltiplas nuvens, com otimização contínua, automação, monitoramento e segurança combinados com experiência de implementação e operação de aplicativos de código aberto, todos entregues como serviço, em nuvens públicas e privadas, para entregar aos clientes mais nuvem com custo e tempo reduzidos.

"As plataformas de tecnologia de gerenciamento de dados são uma prioridade cada vez mais essencial para as modernas empresas de hoje, enquanto estas buscam novas maneiras de acelerar o desenvolvimento de aplicativos para obter vantagem competitiva. A Instaclustr entrega soluções de código aberto totalmente gerenciadas que entregam às empresas uma maior produtividade e custos reduzidos", declarou Peter Lilley, diretor executivo e cofundador da Instaclustr. "O crescimento da Instaclustr é orientado pelo fato de que as empresas querem aproveitar bancos de dados, linhas de produtos e aplicativos de fluxo de trabalho de código aberto sem se sobrecarregarem com a complexidade e o custo decorrentes do gerenciamento e operação. Estamos empolgados com as empresas que criam aplicativos para suas realidades de múltiplas nuvens e nuvem híbrida para se beneficiarem diretamente das soluções de plataforma como serviço (Platform-as-a-Service, PaaS) de dados da Instaclustr, juntamente com as soluções de infraestrutura da NetApp e do Spot by NetApp, minimizando as dificuldades das operações".

"À medida que as empresas correm para se modernizar e se transformar digitalmente na nuvem, elas devem implementar soluções que permitam focar mais em construir e lançar aplicativos de ponta rapidamente, gastando menos em gerenciamento e operações de infraestrutura", disse Anthony Lye, vice-presidente executivo e gerente geral de serviços de nuvem pública da NetApp. "A Instaclustr, além de fazer isso, será um importante acréscimo ao nosso portfólio Spot by NetApp, solucionando desafios básicos da complexidade da nuvem, custos excessivos, dependência de fornecedor único e falta de recursos técnicos internos dos clientes. A aquisição marca um progresso crítico em nossa estratégia para operar plataformas e infraestruturas orientadas por aplicativos".

"A partir de uma perspectiva de tecnologia e produto, as poderosas soluções de infraestrutura da NetApp combinam perfeitamente com as soluções e serviços de 'camada de dados como serviço' da Instaclustr", afirmou Ben Bromhead, diretor de tecnologia e cofundador da Instaclustr. "Para clientes empresariais que operam aplicativos na nuvem pública ou localmente, a plataforma combinada da NetApp e da Instaclustr oferecerá uma solução sem igual para superar complexidades da nuvem, eliminando os riscos de dependência de fornecedor e os altos custos de criar e manter a mesma experiência internamente".

Sobre a NetApp

A NetApp é uma empresa global de software orientado para a nuvem e centrado em dados que capacita organizações para liderarem com dados na era da transformação digital acelerada. A empresa oferece sistemas, software e serviços de nuvem que permitem aos clientes executarem seus aplicativos com o desempenho ideal, seja no data center ou na nuvem, e estejam eles desenvolvendo diretamente na nuvem, migrando para a nuvem ou criando experiências semelhantes à nuvem em suas próprias instalações. Com soluções que atuam nos mais diferentes ambientes, a NetApp ajuda organizações a desenvolverem seu próprio tecido de dados e oferecerem com segurança os dados, serviços e aplicativos certos para as pessoas certas, quando e onde for. Saiba mais em www.netapp.com ou siga-nos no Twitter, no LinkedIn, no Facebook e no Instagram.

NETAPP, a logo NETAPP, e as marcas listadas em www.netapp.com/TM são marcas registradas da NetApp, Inc.

Declaração "Safe Harbor" sob a Lei de Reforma de Litígio de Títulos Mobiliários dos Estados Unidos de 1995

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas, de acordo com o significado a elas atribuído pela Lei de Reforma de Litígio de Títulos Mobiliários (Private Securities Litigation Reform Act) dos Estados Unidos de 1995. Tais declarações incluem, entre outras, afirmações sobre os benefícios esperados da transação, descrições da estratégia futura da NetApp e suas consequências para clientes. Os resultados reais, incluindo aqueles relacionados às perspectivas de negócios da NetApp podem diferir materialmente devido a diversos fatores, incluindo, mas não limitados a: a habilidade da NetApp para integrar com sucesso o pessoal e ativos adquiridos, a resposta à aquisição pelos clientes, funcionários, e parceiros; benefícios reais da transação para clientes e parceiros; a habilidade para manter funcionários importantes; e a habilidade na NetApp para alcançar sua estratégia mais ampla e objetivos de operação. Esses e outros fatores igualmente relevantes são descritos em relatórios e documentos que registramos periodicamente junto à Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, SEC) dos Estados Unidos, o que inclui os fatores descritos na seção "Fatores de risco" de nossos relatórios mais recentemente protocolados nos formulários 10-Q e 10-K. Nos isentamos de qualquer obrigação de atualizar as informações contidas neste comunicado de imprensa, seja como resultado de novas informações, futuros eventos ou por qualquer outro motivo.

