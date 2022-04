AGENDA INTERNACIONAL DE SÁBADO, 9 DE ABRIL DE 2022 ATÉ SÁBADO, 16 DE ABRIL DE 2022

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SÁBADO, 9 DE ABRIL DE 2022

Mundo

MUNDO - Ramadã - (até 2 de Maio)

América

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Protesto contra o presidente Jair Bolsonaro pelo desemprego e aumento dos preços dos combustíveis - 11H00

(+) MANAUS (Brasil) - Comunidades indígenas realizam desfile de moda - 20H00

BRASÍLIA (Brasil) - Acampamento Indígena Terra Livre em Brasília - (até 12)

Miami Beach (Estados Unidos) - Conferência Bitcoin - (até 9)

SANTIAGO (Chile) - Feira Internacional Aeroespacial FIDAE - (até 10)

Europa

(*) VARSÓVIA (Polónia) - UE e Canadá realizam evento global de financiamento para refugiados da Ucrânia - 09H00

(+) SARAJEVO (Bósnia-Herzegovina) - Manifestação em apoio à Ucrânia enquanto Sarajevo comemora o 30º aniversário do início de seu cerco na década de 1990 - 08H00

HAIA (Holanda) - Audiência da CIJ sobre uma disputa entre Chile e Bolívia sobre o status e uso das águas do Silala - (até 14)

RÚSSIA - Restrições Covid-19 levantadas em voos de 52 países -

(+) ODESA (Ucrânia) - Toque de recolher no fim de semana entra em vigor -

LONDRES (Reino Unido) - Extinction Rebellion retoma protestos ambientais -

REINO UNIDO - Primeiro aniversário da morte do marido da rainha Elizabeth II, o príncipe Philip, duque de Edimburgo -

Ásia-Pacífico

(*) ISLAMABAD (Paquistão) - Legisladores votam moção de desconfiança contra o primeiro-ministro Imran Khan -

Esportes

BRASIL - Futebol: começa o Campeonato Brasileiro -

SAITAMA (Japão) - Boxe: Middleweight, IBF, WBA luta pela unificação do título mundial - Ryota Murata v Gennady Golovkin -

DOMINGO, 10 DE ABRIL DE 2022

América

MÉXICO (México) - Referendo revogatório presidencial -

Europa

FRANÇA - Primeiro turno eleição presidencial -

TSKHINVAL (Geórgia) - Região separatista Ossétia do Sul tem votação de liderança -

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Papa Francisco celebra missa do Domingo de Ramos - 06H00

WEIMAR (Alemanha) - Cerimônia para marcar o 77º aniversário da libertação do campo de concentração nazista de Buchenwald - 11H00

Ásia-Pacífico

TAIPÉ (Taiwan) - Visita da delegação parlamentar sueca - 08H00 (até 14)

PEQUIM (China) - Inflação março - 23H30

Esportes

MANCHESTER (Reino Unido) - Futebol: Premier League - Manchester City x Liverpool - 13H30

SEGUNDA-FEIRA, 11 DE ABRIL DE 2022

América

FAIRFAX (Estados Unidos) - Tribunal ouve processo de difamação de Johnny Depp contra Amber Heard, sobre artigo sobre suposto abuso doméstico - (até 16)

(+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a Ucrânia inclui a situação das mulheres e crianças - 12H00

ESTADOS UNIDOS - Entra em vigor nova regra que permite aos americanos escolher um "X" neutro em termos de gênero nos pedidos de passaporte -

SANTIAGO (Chile) - O esquerdista Boric comemora um mês no poder sem aplacar tensão social - 19H00

Europa

GENEBRA (Suíça) - Reunião do Comitê de Emergência da OMS para Covid-19 -

(+) VARSÓVIA (Polónia) - Visita do presidente do Banco Mundial, David Malpass - (até 12)

LUXEMBURGO (Luxemburgo) - Ministros dos Negócios Estrangeiros da UE reúnem-se - 05H30

(+) GENEBRA (Suíça) - Grupo de Especialistas em Vacinas da OMS realiza uma coletiva de imprensa - 12H00

Oriente Médio e África do Norte

BEIRUTE (Líbano) - O chefe da missão de observação eleitoral da UE, Gyorgy Holvenyi, realiza conferência de imprensa - 06H00

Ásia-Pacífico

SEUL (Coreia do Sul) - Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fará discurso virtual a parlamentares sul-coreanos - 06H00

África

PIETERMARITZBURG (África do Sul) - A audiência é retomada no julgamento por corrupção do ex-presidente Zuma preso -

TERÇA-FEIRA, 12 DE ABRIL DE 2022

Europa

PRAGA (República Tcheca) - Cinco ministros das Relações Exteriores da Europa Central se reúnem sobre Ucrânia e Covid - 08H00

PARIS (França) - Inaugurada exposição de obras do arquiteto espanhol Antoni Gaudi -

LUXEMBURGO (Luxemburgo) - Ministros dos Assuntos Europeus da UE reúnem-se -

(+) LISBOA (Portugal) - Comissão independente que investiga abusos sexuais na Igreja Católica Portuguesa relata progressos em conferência de imprensa - 08H00

(+) VARSÓVIA (Polónia) - Presidente do Banco Mundial, David Malpass, discursa sobre os desafios do crescimento global - 09H30

PARIS (França) - Assembleia Geral de Acionistas da Airbus - 09H30

(+) DARMSTADT (Alemanha) - Inauguração do novo centro de segurança espacial da Agência Espacial Europeia - 09H30

Ásia-Pacífico

TÓQUIO (Japão) - Começam os trabalhos de demolição da Torre da Cápsula Nakagin -

África

CIDADE DO CABO (África do Sul) - Suspeito de incêndio no Parlamento se apresenta à corte -

Esportes

VARSÓVIA (Polónia) - Futebol: Amistoso para arrecadação de fundos, Dynamo Kyiv x Legia Warszawa - 14H30

MADRI (Espanha) - Futebol: UEFA Champions League - Real Madrid (ESP) x Chelsea (ENG) - 17H00

MUNIQUE (Alemanha) - Futebol: UEFA Champions League -: Bayern de Munique (GER) x Villarreal (ESP) - 17H00

QUARTA-FEIRA, 13 DE ABRIL DE 2022

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Assembleia Geral da Petrobras, diretores consideram indicação de Adriano Pires como novo presidente -

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Audiência processual do britânico David Smith, extraditado da Alemanha, acusado de espionagem para a Rússia -

(+) PARIS (França) - Conselho da Agência Espacial Europeia realiza sessão extraordinária - 12H00

Ásia-Pacífico

TAILÂNDIA - Ano Novo Budista Songkran -

Esportes

MADRI (Espanha) - Futebol: UEFA Champions League - Atlético de Madrid (ESP) x Manchester City (ENG) - 17H00

LIVERPOOL (Reino Unido) - Futebol: UEFA Champions League - Liverpool (ENG) x Benfica (POR) - 17H00

QUINTA-FEIRA, 14 DE ABRIL DE 2022

América

GOIÁS (Brasil) - Fogaréu, uma encenação da perseguição e prisão de Jesus Cristo por soldados romanos, em comemoração à Semana Santa - 01H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Pedidos semanais de seguro-desemprego - 10H30

WASHINGTON (Estados Unidos) - A diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, fala antes das Reuniões da Primavera - 11H00

Esportes

BÉRGAMO (Itália) - Futebol: Europa League - Atalanta (ITA) x RB Leipzig (GER) - 14H45

BARCELONA (Espanha) - Futebol: Europa League - Barcelona (ESP) x Eintracht Frankfurt (GER) - 17H00

GLASGOW (Reino Unido) - Futebol: Europa League - Glasgow Rangers (SCO) x Sporting Braga (POR) - 17H00

DÉCINES-CHARPIEU (França) - Futebol: Europa League - Lyon (FRA) x West Ham (ENG) - 17H00

SEXTA-FEIRA, 15 DE ABRIL DE 2022

América

HALIFAX (Canadá) - 110º aniversário do naufrágio do Titanic -

(+) INDIO (Estados Unidos) - Festival Coachella - (até 17)

Europa

(+) ROMA (Itália) - Sexta-feira Santa, o Papa Francisco preside a Via Sacra no Coliseu - 17H00

Oriente Médio e África do Norte

ISRAEL - Páscoa judaica - (até 23)

Ásia-Pacífico

(*) PYONGYANG (Coreia do Norte) - Coreia do Norte celebra 110º aniversário do Dia do Sol -

Tags