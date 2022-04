Shell prevê até US$ 5 bilhões em depreciações e encargos por sair da Rússia

O grupo britânico Shell anunciou nesta quinta-feira que a retirada das atividades na Rússia terá um impacto de entre 4 e 5 bilhões de dólares em depreciações e encargos nos resultados do primeiro trimestre.

Após a invasão das tropas russas na Ucrânia, a empresa anunciou no fim de fevereiro o fim de sua participação em vários projetos com o grupo de gás russo Gazprom, ativos avaliados em 3 bilhões de dólares no fim de 2021.

No início de março, a Shell anunciou que pretendia se retirar "gradualmente" do setor de petróleo e gás russo.

