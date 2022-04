Senado dos EUA aprova PLs que retiram status de nação mais favorecida da Rússia

Em votação unânime, o Senado dos Estados Unidos aprovou nesta quinta, 7, projetos de leis que retiram da Rússia o status comercial de nação mais favorecida e proíbem a importação de petróleo russo, em mais uma rodada de punições pela invasão da Ucrânia.

A Lei de Suspensão das Relações Comerciais Normais com a Rússia e Belarus e a Lei de Suspensão das Importações de Energia da Rússia haviam sido aprovadas por esmagadora maioria na Câmara dos Representantes no mês passado. Os textos, no entanto, não haviam avançado no Senado, em meio a divergências sobre a linguagem das legislações.

As diferenças foram resolvidas ontem, abrindo caminho para uma votação. Como os projetos de lei foram revisados, eles voltarão à Câmara, onde os legisladores devem votar as versões atualizadas hoje. Ambas as políticas são apoiadas pela Casa Branca.

O pacote retiraria a Rússia e a Belarus - um país estreitamente alinhado com a Rússia que tem sido usado como palco para a invasão da Ucrânia - de seu status comercial de nação mais favorecida, um passo que resultaria em tarifas mais altas para algumas importações dos países. Também proibiria as importações de energia russas.

Para maximizar a pressão, a lei comercial daria ao presidente americano, Joe Biden, autoridade para ordenar aumentos adicionais nas tarifas de importação para certos produtos, elevando-os acima das taxas que resultariam simplesmente do fim do status de nação mais favorecida. Embora o projeto de lei não especifique esses itens, os candidatos incluiriam produtos não energéticos, como alumínio, madeira e produtos de folheado de madeira, e produtos químicos, incluindo fertilizantes, de acordo com o deputado Kevin Brady, co-patrocinador do projeto. (Fonte: Dow Jones Newswires)

