Rússia acusa Ucrânia de mudar exigências feitas em negociações na Turquia

A Rússia acusou a Ucrânia, nesta quinta-feira (7), de ter mudado de ideia e modificado algumas de suas próprias propostas apresentadas durante as negociações feitas no final de março, em Istambul, e que havia sido recebidas favoravelmente por Moscou.

"Esta incapacidade de se encontrar, mais uma vez, um acordo negociado mostra as verdadeiras intenções de Kiev, que parece trabalhar para que as negociações se arrastem, ou fracassem", declarou o ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, em um vídeo, no qual acusou as autoridades ucranianas de estarem sendo "controladas por Washington e seus aliados".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

bur/bl/es/tt

Tags