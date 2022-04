Presidente da Comissão Europeia irá a Kiev em 'apoio' a Ucrânia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou nesta quinta-feira (7) que viajará a Kiev para expressar seu "apoio indefectível" à Ucrânia em seu combate à invasão russa.

"O povo ucraniano merece nossa solidariedade. É por esse motivo que viajarei para Kiev amanhã (sexta)", declarou a líder europeia durante uma coletiva de imprensa em Estocolmo.

"Quero mandar uma mensagem de apoio indefectível ao povo ucraniano e seu valente combate por nossos valores comuns", afirmou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Comissão havia anunciado sua visita a capital ucraniana para "esta semana", acompanhada do chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell.

Está previsto que ambos se reúnam com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, antes do evento "Stand Up for Ukraine" que acontecerá no sábado em Varsóvia, na Polônia, para arrecadar fundos para os refugiados.

A viagem de Von de Leyen segue a da presidente do Parlamento europeu, Roberta Metsola, há alguns dias.

Em 15 de março, os primeiros ministros da Polônia, Eslôvenia e República Tcheca foram os primeiros líderes europeus a viajar para a Ucrânia desde o início da invasão russa.

Desde então, o exército russo está reorganizando suas tropas para concentrar seus esforços no lestes do país.

vk-map/js-sag/an/ap

Tags