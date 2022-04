Comunicado do Business Wire :SMOORE

A SMOORE, líder global na oferta de soluções de tecnologia vaping, anunciou seus resultados financeiros para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2021.

A SMOORE reportou uma receita anual de 2021 de RMB 13,75 bilhões, representando um aumento ano a ano de aproximadamente 37,4%.

A empresa também se comprometeu a alcançar a neutralidade de carbono em sua produção direta e indireta e atividades operacionais até 2050, sendo a primeira empresa de tecnologia de atomização a anunciar um roteiro para a neutralidade de carbono.

Em 2021, os regulamentos globais sobre a indústria de atomização eletrônica tornaram-se mais rigorosos e muitos países estabeleceram padrões de segurança mais altos para produtos de atomização eletrônica, enquanto a SMOORE ainda manteve sua posição como o maior fabricante mundial de dispositivos vaping. De acordo com o relatório Frost and Sullivan, a participação de mercado da empresa no campo global de fabricação de dispositivos vaping aumentou para aproximadamente 22,8% em 2021, de aproximadamente 18,9% em 2020.

Com suas vantagens tecnológicas em atomização, a SMOORE continuou a capacitar seus clientes corporativos globais. A receita de vendas orientadas a clientes corporativos ultrapassou inicialmente RMB 10 bilhões e atingiu RMB 12,59 bilhões, representando um forte crescimento de 37,4% ano a ano, com receita no exterior representando mais de 70% de suas vendas orientadas a clientes corporativos no último semestre de 2021. É amplamente atribuído à principal marca de tecnologia vaping de sistema fechado da empresa, FEELM, que foi amplamente reconhecida pelas principais marcas de vaping em todo o mundo. Até o momento, os dispositivos vaping carregados com o atomizador FEELM foram exportados para 50 países na Europa, América, Ásia Oriental, África e Oceania.

"A força motriz da indústria de atomização é a inovação tecnológica, que traz avanços fundamentais na segurança do produto e na reprodução do sabor", afirmou Chen Zhiping, presidente do conselho da SMOORE.

Em 2021, a SMOORE continuou a reforçar o seu investimento em I&D. As despesas totais com pesquisa e desenvolvimento foram superiores a RMB 670 milhões, representando um aumento de aproximadamente 59,7% em relação ao ano anterior.

A SMOORE desenvolveu um sistema abrangente de avaliação de segurança, para ajudar seus clientes a cumprir as normas dos diferentes mercados. Por exemplo, a SMOORE construiu o primeiro laboratório de avaliação de risco corporativo único da China para a conformidade com a TPD (Diretiva de produtos de tabaco) da União Europeia, para ajudar os clientes a atender aos requisitos de entrada no mercado de vaping da UE. Pode gerar relatórios de teste dentro de cinco dias úteis.

Além disso, a SMOORE construiu e colocou em operação sete centros de pesquisa fundamental na China e nos EUA. O número de pedidos acumulados de patentes da empresa é 3408, envolvendo controle de temperatura, elemento de aquecimento, tecnologia à prova de vazamento e armazenamento de e-líquido; e o número de novos pedidos de patentes em 2021 foi de 1.187 em todo o mundo.

Durante o período de revisão, a SMOORE também introduziu a última geração de linha de produção, realizando a produção totalmente automatizada de montagem, injeção de e-líquido e embalagem. Agora, a eficiência de produção de linha única atingiu 7.200 vaporizadores padrão por hora, mantendo a posição de liderança do setor na fabricação. A linha de produção totalmente automatizada tem sido utilizada pelos clientes da FEELM em larga escala.

De acordo com o relatório Frost and Sullivan, espera-se que o tamanho do mercado global de dispositivos vaping cresça a uma taxa de crescimento composta de aproximadamente 25,3% a preço à saída da fábrica de 2022 a 2026. Os consumidores globais esperam produtos com maior segurança, reprodução de sabor mais autêntica e funções poderosas, para satisfazer suas necessidades diversificadas.

Portanto, a FEELM introduziu a primeira solução de cápsula descartável de bobina de cerâmica do mundo em 2021. A FEELM lançará mais produtos vaping descartáveis nos mercados estrangeiros em 2022 para fortalecer ainda mais seu portfólio de produtos.

Além disso, em janeiro de 2022, a FEELM apresentou a solução de vape de bobina de cerâmica mais fina do mundo, a FEELM Air em Londres. Amplamente reconhecida pelos parceiros estratégicos da FEELM, a FEELM Air apresenta 7 grandes avanços na experiência de vaping, incluindo redução de danos, reprodução de sabor e desempenho à prova de vazamentos. "A FEELM Air será lançada primeiramente em mercados estrangeiros", afirmou Frank Han, presidente da FEELM e vice-presidente da SMOORE. "Atualmente, a FEELM está trabalhando com clientes globais na implantação e promoção regional da FEELM Air".

Na Conferência anual de desempenho da SMOORE 2021, Qiu Lingyun, vice-presidente da SMOORE, afirmou que os EUA e a China implementaram sucessivamente a proibição de sabores em cigarros eletrônicos e a SMOORE já preparou soluções técnicas para sabores de tabaco de acordo com os regulamentos dos EUA por cerca de um ano, antes da entrada em vigor do projeto de exposição das normas nacionais chinesas de cigarros eletrônicos. Assim, a SMOORE está confiante em apoiar seus clientes a superar o período de transição dos regulamentos.

Além disso, os vapes descartáveis mostraram um forte momento de crescimento nos últimos anos. De acordo com Qiu Lingyun, a SMOORE desenvolveu soluções integradas para o elemento de aquecimento, e-líquido e zona de temperatura de vapes descartáveis, em uma tentativa de diversificar seu portfólio de produtos. Assim, a SMOORE está pronta para lançar em breve produtos descartáveis de sucesso nos mercados internacionais.

Em 2022, espera-se que a SMOORE e sua principal marca de tecnologia FEELM façam parceria com mais empresas de tabaco e marcas líderes de vaping e adotem as mais recentes soluções vaping, como FEELM Air e cápsulas descartáveis, para clientes existentes.

Frankie Chen E-mail: [email protected]

