Comunicado do Business Wire :Phibro Animal Health Corporation

A Phibro Animal Health Corporation, importante empresa no mercado internacional de produtos nutricionais para saúde animal, tem a satisfação de anunciar que se uniu à Vetos Europe para lançar o RelyOn?, um aditivo para ração que melhora a saúde animal e pode possibilitar melhor controle de distúrbios metabólicos e aumento de produção.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220405006215/pt/

Phibro, Vetos introduce RelyOn?, a natural solution to help support rumen health (Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"É ótimo poder trabalhar com a Vetos", afirmou o Dr. Hector Badillo, vice-presidente sênior de marketing global da Phibro. "Somos líderes de mercado em produtos nutricionais e queremos trabalhar com outras empresas inovadoras que também entendem as complexidades da saúde de ruminantes e estamos muito felizes por termos descoberto características semelhantes às nossas na Vetos."

O RelyOn é uma mistura de compostos que aumentam a eficiência e o desempenho de animais. Sua combinação de óleos essenciais, taninos e flavonoides apoia o funcionamento ideal do ruminante e do tecido.

Em experiências nas quais foi alimentado com o RelyOn, o gado:

-- manteve ingestão regular de ração;

-- aumentou a absorção de nutrientes;

-- melhorou o desempenho em ganho de peso, produção de leite e conversão de ração;

-- demonstrou emissões reduzidas de metano, de acordo com pesquisas preliminares.

"Produtos naturais alternativos vêm ganhando cada vez mais espaço, e o setor pecuário internacional está ansioso para avaliar novos compostos", destacou Danilo Grandini, diretor sênior global de marketing para o setor pecuário da Phibro. "O RelyOn oferece mais uma opção no robusto portfólio de produtos de saúde do ruminante."

A Phibro tem se destacado há décadas em saúde e nutrição animal. Respaldado por pesquisa inovadora e serviço excepcional, o amplo portfólio de produtos da Phibro é fundamental para colaborações com produtores, fazendeiros, nutricionistas e veterinários. Agora com uma crescente linha de produtos elaborados de forma natural e sustentável, a Phibro oferece soluções responsáveis em apoio à saúde de todas as espécies animais, inclusive bovinos, aves, suínos e espécies de aquicultura.

A Vetos Europe é uma inovadora empresa suíça de tecnologia agrícola totalmente dedicada a atividades de pesquisa e desenvolvimento de novos aditivos para ração de ruminantes. Fundada em 2013, a Vetos é controlada pela família Ghizzoni, que possui uma das maiores empresas do setor internacional de negociação de gado. A Vetos distribui aditivos para ração há vários anos por meio de redes internacionais de criação de gado, ajudando a cuidar de milhares de animais em todo o mundo. Os produtos da Vetos desempenham um importante papel nas estratégias de governança ambiental, social e corporativa dos clientes ao possibilitarem que nutricionistas e produtores ajudem a melhorar o desempenho dos animais e reduzir emissões de metano.

Com o lançamento do RelyOn, produtores de carne e leite contam agora com outra ferramenta para alimentarem seus animais. O RelyOn estará disponível em mercados internacionais em breve.

Sobre a Phibro Animal Health Corporation

A Phibro Animal Health Corporation é uma empresa global diversificada que desenvolve, fabrica e comercializa uma grande variedade de produtos de saúde animal e nutrição mineral para a pecuária, ajudando veterinários e criadores a produzir alimentos saudáveis e acessíveis com uso reduzido de recursos naturais. Saiba mais em www.pahc.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220405006215/pt/

Contato

Nancy Hallahan, [email protected], 314-505-5227

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags