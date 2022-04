Comunicado do Business Wire :I Squared Capital

A I Squared Capital, principal gestora de investimentos em infraestrutura mundial, fechou seu ISQ Global Infrastructure Fund III no limite legal de US$ 15 bilhões, superando a meta inicial de US$ 12 bilhões. Incluindo compromissos da I Squared Capital e um veículo de investimento conjunto especializado, o fundo tem US$ 15,5 bilhões em capital para investimento e recebeu compromissos de mais de 200 investidores institucionais, incluindo previdência pública e privada, fundos soberanos, seguradoras, gestores de ativos e family offices em 27 países. A I Squared Capital tem como objetivo a implementação de cerca de 36% do fundo em 10 investimentos em seus setores de destino.

"O fechamento do fundo ocorre em um momento crítico, pois os setores público e privado trabalham para expandir o acesso equitativo a uma infraestrutura sustentável e resiliente, ao mesmo tempo em que impulsiona o crescimento econômico e cria empregos", disse Sadek Wahba, presidente e sócio-gerente da I Squared Capital. "Temos o prazer de fechar nosso fundo acima de sua meta inicial e mais que o dobro do tamanho de seu fundo antecessor", acrescentou Gautam Bhandari, sócio-gerente da I Squared Capital. "O objetivo do ISQ Global Infrastructure Fund III de investir capital privado para construir ativos de infraestrutura que atendam aos desafios críticos de um mundo pós-Covid, incluindo mudanças climáticas, cadeias de suprimentos, transformação digital e transição energética, recebeu forte apoio dos investidores."

"Este é um momento emocionante e dinâmico para ser um investidor global em grande escala em infraestrutura. O ISQ Global Infrastructure Fund III já começou bem com um amplo portfólio de investimentos em energias renováveis e transição energética, cadeias de suprimentos e logística, infraestrutura digital e ativos de transporte no mundo todo. Continuaremos fazendo o que fazemos de melhor, que é focar nos temas seculares que estão moldando sociedades e economias e migrar capital para as melhores oportunidades ajustadas ao risco", afirmou Adil Rahmathulla, sócio-gerente da I Squared Capital.

A Kirkland & Ellis LLP atuou como consultora de fundos e a Evercore atuou como agente de colocação.

Sobre a I Squared Capital: A I Squared Capital é uma gestora mundial independente de investimentos em infraestrutura global com mais de US$ 34 bilhões em ativos sob gestão com foco em serviços públicos, infraestrutura digital, energia, transporte e infraestrutura social na América do Norte, Europa, América Latina e Ásia. Com sede em Miami, a empresa também possui escritórios em Hong Kong, Londres, Nova Delhi, Singapura e Taipei.

