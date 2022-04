Blinken: EUA suspeita de novas 'atrocidades' russas na Ucrânia

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, evocou, nesta quinta-feira (7), a probabilidade de que as forças russas estejam cometendo novas "atrocidades" na Ucrânia, depois que vários corpos foram descobertos em Bucha, posteriormente à retirada destas tropas.

"Para cada Bucha, há muito mais povoados que a Rússia ocupou e muitos povoados ainda ocupados, onde devemos presumir que os soldados russos estão cometendo mais atrocidades neste exato momento", considerou Blinken, após uma reunião dos ministros das Relações Exteriores dos países-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) com o chanceler ucraniano, Dmytro Kuleba, em Bruxelas.

