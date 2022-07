Comunicado do Business Wire :TelevisaUnivision Inc.

A TelevisaUnivision Inc., empresa líder mundial em mídia e conteúdo em espanhol, anunciou que o ViX, serviço de streaming com o maior conteúdo de entretenimento, notícias e esportes em espanhol no mundo, agora está disponível para todos os usuários nos Estados Unidos, México e na maioria dos países de língua espanhola na América Latina. O nível gratuito de vídeo sob demanda suportado por anúncios (Ad-Supported Video on Demand, AVOD) está disponível em todas as principais plataformas móveis, TVs conectadas e na web em vix.com. O ViX é um serviço de dois níveis em um único aplicativo, composto de um produto AVOD gratuito, lançado hoje, e uma opção de assinatura de vídeo sob demanda (Subscription Video on Demand, SVOD), ViX+, que chegará no segundo semestre de 2022 com 10.000 horas adicionais de conteúdo no seu primeiro ano.

A partir de hoje, o ViX está disponível gratuitamente na Apple iOS e tvOS, celulares Android, Android TV, dispositivos OS, Amazon Fire TV, dispositivos Roku, smart TVs Samsung e na web em vix.com.

"Hoje é o início de uma nova era para o streaming em espanhol com o lançamento do ViX, e acrescenta outro enorme passo para a transformação da nova TelevisaUnivision: centenas de milhões de falantes do espanhol nos Estados Unidos e na maioria dos países da América Latina terão uma plataforma de streaming criada especialmente para e por falantes do espanhol", afirmou Pierluigi Gazzolo, presidente e diretor de transformação da TelevisaUnivision. "Estamos muito orgulhosos de poder oferecer esse fabuloso conteúdo com uma experiência similar à do sinal aberto, em uma grande variedade de gêneros, com o formato de canais tradicionais e também sob demanda. Tudo apresentado com publicidade, e o mais importante... é gratuito".

"O nível de publicidade ViX é a maneira ideal para que usuários conheçam mais sobre nossa marca, conteúdo e visão. Esta excelente coleção de programas de entretenimento, notícias e esportes ao vivo para toda a família, oferecida gratuitamente em um serviço de AVOD, será o produto de streaming imperdível para falantes do espanhol nos Estados Unidos e América Latina", disse Rafael Urbina, vice-presidente executivo e gerente geral do ViX. "Nossa programação inclui canais exclusivos dedicados a conteúdo original criado para o ViX. Vale salientar que a maioria do nosso conteúdo foi produzido em espanhol, não apenas traduzido, e mais de 50% da oferta do ViX é exclusiva para nosso serviço. Além disso, estamos muito empolgados que o ViX é o destino digital no México da Copa do Mundo de 2022 no Catar, começando com o sorteio em 1.º de abril".

Com mais de 40.000 horas de conteúdo no nível AVOD, usuários do ViX podem assistir à programação original gratuita, programas esportivos e notícias ao vivo, no primeiro serviço com publicidade e qualidade aberto para o mundo do espanhol. O nível AVOD ainda oferece uma enorme quantidade de conteúdo de entretenimento de diversos gêneros, especialmente selecionado, permitindo que usuários descubram e redescubram seus conteúdos favoritos em uma interface familiar de guia eletrônico de programação (electronic programming guide, EPG).

Desde grandes sucessos e novelas clássicas da Televisa a conteúdos emblemáticos de alguns dos melhores produtores do mundo, incluindo séries com e sem roteiro; filmes campeões de bilheteria; programação infantil; notícias ao vivo de diversas fontes ao redor do mundo; e muito futebol ao vivo, o ViX tem opções para toda a família.

CANAIS EXCLUSIVOS DE DIVERSOS GÊNEROS, CRIADOS ESPECIALMENTE PARA O ViX

O ViX oferece mais de 100 canais tradicionais e virtuais ao vivo (VLLs) diferentes com uma ampla variedade de conteúdo incluindo notícias, esportes, filmes, novelas, séries, canais infantis e muito mais.

Novelas: Desde clássicas como "Marimar" e "Rebelde" a grande sucessos como "Teresa" e "Amores verdaderos", com grandes estrelas como Thalía, Angelique Boyer, Sebastián Rulli, Gabriel Soto e muitas outras, o ViX tem tudo.

Filmes: Filmes populares de grandes estúdios de Hollywood como Lionsgate, MGM e Disney, filmes independentes e latino-americanos, tudo disponível em espanhol.

Programação infantil:Uma coleção de canais para crianças, entre eles o "Moonbug Kids" com os grandes sucessos "Cocomelon" e "Blippi", além de um canal especial, "ViX Junior" com hits da fase pré-escolar como "Rosita Fresita", "Sunny Bunnies" e "Franklin", e o canal "Pinkfong Baby Shark" para os pais brincarem e cantarem com suas crianças.

MAIS CONTEÚDO DE NOTÍCIAS

"Noticias Univision 24/7"(disponível nos Estados Unidos e América Latina, exceto México)

Novos programas originais

"Janiot PM".Este programa estreará no domingo, 3 de abril, às 20h (horário da costa leste dos EUA). Ele será apresentado pela internacionalmente renomada âncora de notícias Patricia Janiot, e levará os espectadores para além das manchetes com entrevistas com grandes personalidades, contexto e análises dos principais tópicos de interesse afetando os Estados Unidos e a América Latina.

"Línea de fuego".O apresentadorLuis Carlos Vélez, um painel de contribuidores do Univision Noticias e convidados dos dois lados do espectro político, analisam e debatem as manchetes mais comentadas do dia. O novo programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 20h (horário da costa leste dos EUA) com foco nas questões mais importantes do dia, incluindo política doméstica e internacional, mudanças climáticas, saúde, justiça social, informações financeiras e igualdade de gênero.

"Sin rollo extra". Personalidades da Univision e convidados especiais tratam dos temas mais quentes e mais comentados em um formato de mesa redonda. O anfitrião Carlos Calderón e cinco debatedores explorarão as notícias mais controversas do dia e darão suas opiniões livres de censura de maneira divertida e informal. Durante uma hora, debatedores comentarão as manchetes, imagens e declarações sobre as quais estão falando. O programa, que é uma extensão do popular segmento do mesmo nome em "Despierta América", é transmitido ao vivo de segunda a sexta-feira às 12h (horário da costa leste dos EUA).

N+ Media. O N+ apresenta o primeiro canal de notícias em streaming do México, o N+ Media, com programação exclusiva, 24 horas por dia, que inclui as últimas notícias, documentários, jornalismo investigativo, análises, tecnologia, opinião e cultura pop, e o mais jovem e emergente talento do jornalismo e jornalistas renomados. O N+ Media estará nos Estados Unidos, México e nos outros países de língua espanhola da América Latina onde o ViX está disponível.

Canais de notícias internacionais. Uma coleção de canais de notícias ao vivo da América Latina e Europa, incluindo o "ATV+" do Peru, o "TN23"da Guatemala e o "Euro News," o canal de notícias internacionais número um na Europa, também estarão disponíveis no lançamento.

MAIS ESPORTES

"Zona TUDN" nos Estados Unidos e México.O novo canal de esportes, com transmissão contínua, se tornará o destino de superfãs dos esportes com extensa cobertura de eventos especiais, programas de debates, análises, comentários e entrevistas exclusivas. Os novos programas originais "Zona TUDN" incluem:

"TUDN News" nos Estados Unidos e México.O ponto de partida para tudo relacionado a notícias, analistas, eventos e perspectiva esportiva; o primeiro programa do seu tipo em um serviço de streaming em espanhol será apresentado por Valeria Maríne Memo Shutzde segunda a sexta-feira às 22h (horário da costa leste dos EUA).

"Tiro libre".Um programa de debates descontraído e autêntico sobre futebol. Com Alex de la Rosa à frente, o programa será transmitido de segunda a sexta-feira.

"TUDN Picks". Apresentado por Alfredo Tame e com um grupo selecionado de especialistas é o primeiro programa ao vivo e em espanhol de esportes dedicado a apostas e a ser transmitido de segunda a sexta-feira às 19h (horário da costa leste dos EUA).

O ViX transmite partidas ao vivo de importantes torneios e campeonatos do mundo. O imenso conteúdo sobre futebol que estará disponível no ViX (nível AVOD) inclui:

Estados Unidos

-- Quase 1.000 jogos ao vivo gratuitos e acesso a mais de 500 jogos das mais importantes ligas na América do Sul, incluindo o Campeonato Brasileiro, a Liga de Futebol Profissional da Argentina, a Primeira Divisão da Colômbia e a Primeira Liga do Peru, por um período limitado.

-- Cobertura exclusiva de mais de 75 jogos da Liga de Expansão MX e a Liga MX Feminina.

-- Acesso premium a jogos selecionados da Liga dos Campeões da UEFA, Liga MX e Seleção Nacional Feminina nos Estados Unidos

México

-- No México, o ViX será o destino digital da Copa do Mundo FIFA do Catar de 2022 Transmissão ao vivo o "Zona TUDN" do sorteio de 1.º de abril, com Adriana Monsalve, Andrés Vaca, Hristo Stoichkov, Julio Ibáñez, Paco Villa, Rafa Márquez, Toño de Valdés e Javier Zanetti ao vivo de Doha. Transmissão ao vivo de pelo menos 30 jogos. Conteúdo exclusivo e análise abrangente com nossa equipe de especialistas no canal "Zona TUDN".

-- Partidas exclusivas da Liga de Expansão do México e da Liga MX Feminina.

MAIS CONTEÚDO MUSICAL

"Uforia con Bad Bunny: el evento que revolucionó la música en el 2020".Esteespecial, que vai ao ar hoje em 31 de março, leva os espectadores aos bastidores do evento musical ao vivo, Uforia, com Bad Bunny que aconteceu em 20 de setembro de 2020, na cidade de Nova York. No pior momento da pandemia, este evento épico levou um dos maiores artistas do planeta ao palco de uma maneira sem precedentes, após superar os vários desafios de entregar um show ao vivo aos lares dos fãsda música em NYC e ao redor do mundo. Esse especial conta a história de como o Uforia conseguiu manter o maior segredo de todos os tempos e ofereceu a mais de 10 milhões de fãsuma experiência inesquecível que repercutiu em todo o mundo. Com a ajuda da cidade de Nova York, seus departamento de polícia e o Harlem Hospital, além da inteligência de inúmeros criativos, o Uforia projetou e construiu um palco em um caminhão especialmente adaptado que rodou pelas ruas do Bronx e Spanish Harlem para oferecer um show musical ao vivo, algo nunca tentado antes. Agora, pela primeira vez, o ViX mostra o enorme esforço necessário para preparar esse evento.

MAIS PROGRAMAÇÃO DE ENTRETENIMENTO

"Detrás de cámaras". Este programa transporta os telespectadores aos bastidores dos reality showsde maior sucesso da TelevisaUnivision. A primeira edição do "Detrás de cámaras" oferece uma visão geral direta dos momentos íntimos que o público não vê durante a produção de "Tu cara me suena". Com tomadas por trás das câmeras, entrevistas com os participantes, confissões, gravações exclusivas e outros momentos nunca vistos do programa, "Detrás de cámaras" é apresentado porRafael Araneda e vai ao ar após cada episódio de "Tu cara me suena" nos domingos às 22h (horário da costa leste dos EUA).

"Lo más vixtos".Apresentada por Jomari Goyso, do"Despierta América", e Sirey Morán, vencedora do"Nuestra belleza latina" 2021, esta revista eletrônica é a fonte mais informada sobre o que assistir no ViX. Durante cada episódio, os usuários sabem mais sobre novos programas e conteúdos oferecidos no ViX, e veem os avanços em séries, filmes, novelas e especiais populares no serviço.

O ViX está disponível hoje nos Estados Unidos, México, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela.

Sobre o ViX

O ViX é o primeiro serviço de streaming global em grande escala a atender exclusivamente o mundo do idioma espanhol. De propriedade da TelevisaUnivision, o ViX celebra culturas latinas e narradores do idioma espanhol com 50.000 horas de conteúdo gratuito e premium pago sem precedentes, de diversas formas, com filmes, séries e drama, novelas e programação infantil, além de notícias e esportes ao vivo. Aproveitando mais de 300.000 horas da biblioteca de conteúdo da Televisa e uma robusta biblioteca de propriedade intelectual para oferecer algo inigualável. O novo streaming global de serviço completo destaca o melhor entretenimento em espanhol e atravessa barreiras, criando alegria com seu conteúdo sem igual. O ViX inclui um nível gratuito com publicidade (AVOD) com a marca Vix e uma opção de assinatura premium (SVOD) com a marca ViX+.

Sobre a TelevisaUnivision

Como a principal empresa de conteúdo e mídia em espanhol no mundo, a TelevisaUnivision possui a maior biblioteca de conteúdo próprio e recursos de produção líderes do setor que alimentam suas ofertas transmissão digital e linear, bem como suas plataformas de rádio. O portfólio de mídia da Empresa inclui as redes de transmissão Univision e UniMás nos Estados Unidos e Las Estrellas e Canal 5 no México. A TelevisaUnivision é o lar de 36 canais de TV paga em espanhol, incluindo o Galavisión e o TUDN, o principal canal de esportes no idioma nos Estados Unidos e México. Com um dos portfólios mais atraentes do mundo de direitos de eventos esportivo, a TelevisaUnivision consolidou sua posição como a Casa do Futebol. A TelevisaUnivision também possui e administra 59 estações de TV nos Estados Unidos e quatro canais de transmissão no México com 222 estações de televisão associadas, estúdio Videocine e Uforia, o Lar da Música Latina, cobrindo 57 estações de rádio norte-americanas próprias ou operadas, uma série de eventos ao vivo e uma forte presença de áudio digital. A TelevisaUnivision é o lar dos serviços premium de transmissão digital PrendeTV e Blim TV, que juntos oferecem mais de 50.000 horas de programação original de alta qualidade em espanhol de produtores distintos e talentosos e talentos excepcionais, e o ViX, plataforma internacional de streaming de dois níveis. Os ativos mais importantes da empresa incluem o Univision.com, Univision NOW e vários aplicativos digitais de primeira classe. Saiba mais em www.televisaunivision.com.

Contato

Estados Unidos e América Latina Tatiana Oviedo, toviedo@univision.net

México Sandra Oropeza, sandra@vix.com

