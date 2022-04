Augsburg vence Mainz em jogo adiado do Campeonato Alemão

O Augsburg venceu em casa o Mainz por 2 a 1 nesta quarta-feira, em jogo adiado da 26ª rodada do Campeonato Alemão.

Os gols dos anfitriões foram marcados por Jeffrey Gouweleeuw e Ruben Vargas, enquanto Silvan Widmer balançou as redes para os visitantes.

O Augsburg sobe agora 13º na tabela, seis pontos acima do Arminia Bielefeld, que em 16º ocupa a posição de repescagem contra o rebaixamento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Mainz, por sua vez, continua em 10º e sem grandes pretensões no campeonato.

O jogo entre as equipes deveria ter sido realizado no início de março, mas teve que ser adiado por conta de um surto de covid-19 no Mainz.

--Jogos da 26ª rodada do Campeonato Alemão

- Quarta-feira:

Augsburg - Mainz 2 - 1

Gols:

Augsburg: Gouweleeuw (11 de pênalti), Vargas (56)

Mainz: Widmer (54)

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 66 28 21 3 4 85 29 56

2. Borussia Dortmund 57 28 18 3 7 68 42 26

3. Bayer Leverkusen 51 28 15 6 7 68 42 26

4. RB Leipzig 48 28 14 6 8 61 31 30

5. Freiburg 45 28 12 9 7 44 33 11

6. Hoffenheim 44 28 13 5 10 50 42 8

7. Union Berlin 41 28 11 8 9 34 38 -4

8. Colônia 40 28 10 10 8 38 41 -3

9. Eintracht Frankfurt 39 28 10 9 9 39 38 1

10. Mainz 38 28 11 5 12 41 33 8

11. Bochum 35 28 10 5 13 30 40 -10

12. B. Moenchengladbach 34 28 9 7 12 39 52 -13

13. Augsburg 32 28 8 8 12 34 45 -11

14. Wolfsburg 31 28 9 4 15 29 45 -16

15. Stuttgart 27 28 6 9 13 36 51 -15

16. Arminia Bielefeld 26 28 5 11 12 23 39 -16

17. Hertha Berlim 26 28 7 5 16 30 62 -32

18. Greuther Furth 16 28 3 7 18 24 70 -46

bds/dr/cb

Tags