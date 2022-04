Atlético-MG estreia na Libertadores com vitória (2-0) fora de casa sobre o Tolima

O atual campeão brasileiro e da Supercopa do Brasil, o Atlético-MG, estreou nesta quarta-feira no Grupo D da Copa Libertadores-2022 com uma vitória por 2 a 0 sobre o Deportes Tolima, na Colômbia.

Os jogadores comandados pelo técnico argentino Antonio 'Turco' Mohamed superaram um dos melhores times do futebol colombiano, mostrando poder ofensivo com o astro Hulk no comando.

Um gol do argentino Ignacio 'Nacho' Fernández no final do primeiro tempo (45+1) abriu a vitória do 'Galo' no estádio Manuel Murillo, na pequena cidade de Ibagué. O atacante Tchê Tchê ampliou na reta final (80).

O campeão brasileiro divide a primeira posição do Grupo D com o equatoriano Independiente del Valle, que mais cedo derrotou o América-MG por 2 a 0 em Belo Horizonte. Os dois primeiros do grupo se classificam para as oitavas de final.

