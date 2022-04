Corinthians perde para Always Ready (2-0) na Bolívia em sua estreia na Libertadores-2022

O Corinthians foi derrotado pelo boliviano Always Ready por 2 a 0 em partida disputada nesta terça-feira, em La Paz, na primeira rodada do Grupo E da Copa Libertadores-2022.

Os gols foram marcados por Marcos Riquelme aos 8 minutos, de pênalti, e Rodrigo Ramallo aumentou aos 46.

Os bolivianos conquistaram seus três primeiros pontos, assim como o colombiano Deportivo Cali, que venceu o argentino Boca Juniors por 2 a 0.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O próximo jogo do Always Ready é contra o Boca, em Buenos Aires, no dia 12 deste mês, enquanto o Corinthians entra em campo um dia depois, em seu estádio, a Arena Neo Química, em São Paulo, para enfrentar o Deportivo Cali.

jac/cl/aam

Tags