Comunicado do Business Wire :Takeda Pharmaceutical Company Limited

A Takeda (TSE:4502/NYSE:TAK) e a Academia de Ciências de Nova York anunciaram hoje os ganhadores da quarta Premiação Inovadores na Ciência por sua excelência e seu compromisso com a ciência inovadora que avançou significativamente no campo de pesquisa em gastroenterologia. Cada ganhador recebe um prêmio irrestrito de US$ 200.000.

O ganhador da Premiação Cientista Sênior de 2022 é Jeffrey Gordon, médico, diretor do Edison Family Center for Genome Sciences and Systems Biology e o Dr. Robert J. Glaser, ilustre professor na Washington University School of Medicine em St. Louis. O Dr. Gordon é amplamente reconhecido como o "pai da ciência do microbioma" e atuou como mentor de pesquisa para mais de 140 estudantes de doutorado e pós-doutorandos, se tornando a próxima geração de líderes na área. Sua pesquisa interdisciplinar pioneira revelou os efeitos profundos da comunidade microbiana do intestino humano na fisiologia e no metabolismo. Os estudos pré-clínicos do Dr. Gordon produziram descobertas fundamentais sobre os mecanismos subjacentes à formação e ao funcionamento do microbioma intestinal humano, bem como suas relações causais com doenças, incluindo desnutrição. O grupo do Dr. Gordon desenvolveu alimentos terapêuticos direcionados ao microbioma para o reparo preciso de microbiomas intestinais de crianças desnutridas e a retomada de seu crescimento.

"Este prêmio é um maravilhoso reconhecimento do entusiasmo e da promessa que o campo de pesquisa de microbiomas oferece e dos esforços coletivos do inspirador grupo de talentosos estudantes, funcionários e colaboradores com quem tive o privilégio de trabalhar em nosso esforço para melhor entender como o intestino afeta nossa saúde", disse o Dr. Gordon.

A ganhadora da Premiação Cientista em Início de Carreira de 2022 é Elaine Y. Hsiao, Ph.D., professora associada De Logi de Ciências Biológicas da UCLA. A Dra. Hsiao fez descobertas inovadoras sobre como o microbioma intestinal influencia o cérebro e o comportamento. Sua pesquisa derrubou o pensamento convencional sobre a causa e o tratamento de doenças neurológicas, como autismo e epilepsia. Alguns dos trabalhos mais impactantes da Dra. Hsiao estudando a influência do microbioma materno no desenvolvimento do cérebro fetal lançaram as bases para hipóteses de contribuições microbianas para o risco de doenças que afetam o neurodesenvolvimento. A Dra. Hsiao também avançou a compreensão de como a microbiota influencia as células endócrinas produtoras de serotonina no intestino - pesquisa que tem o potencial de afetar o entendimento de doenças intestinais e neurológicas.

"Ganhar a Premiação Inovadores na Ciência é um grande privilégio para mim como cientista em início de carreira", disse a Dra. Hsiao. "Isto não apenas é um sinal de boas-vindas a novos pesquisadores para ajudar a desenvolver o campo, mas também um reconhecimento das descobertas possibilitadas por meus talentosos e inspiradores colegas de laboratório que compartilham minha dedicação em descobrir interações entre o intestino, seus micróbios nativos e o cérebro. Este prêmio continuará me motivando a ir aonde a ciência leva e a entender melhor como a vida funciona de modo que espero que, um dia, beneficiem as pessoas."

"O trabalho do Dr. Gordon e da Dra. Hsiao em descobrir mais sobre o papel do nosso microbioma intestinal na patologia da doença e aplicar esta compreensão para intervenções significativas em pacientes que sofrem de doenças gastrointestinais, neurológicas e outras é realmente inspirador", disse Andrew Plump , médico, Ph.D., presidente de Pesquisa e Desenvolvimento da Takeda. "Nós apoiamos orgulhosamente a Premiação Inovadores na Ciência, pois na Takeda valorizamos profundamente a busca pela ciência e aqueles que ultrapassam os limites do que é possível para melhorar drasticamente a vida das pessoas."

"Temos o prazer de nos unir à Takeda na defesa do trabalho incansável de pesquisadores em todo o mundo", disse Nicholas Dirks, Ph.D., presidente e diretor executivo da Academia de Ciências de Nova York. "Os ganhadoresda Premiação Inovadores na Ciência de 2022 estão fazendo pesquisas médicas inovadoras que revelam o funcionamento do microbioma intestinal para trazer potencialmente inovações a pacientes em todos os locais afetados por doenças gastrointestinais e muito mais."

Os ganhadores de 2022 serão homenageados na cerimônia e no simpósio da Premiação Inovadores na Ciência de 13 a 14 de outubro de 2022, em Boston. Para mais informação e inscrição no simpósio virtual da Premiação Inovadores na Ciência de 2022, acesse https://www.nyas.org/awards/innovators-in-science-award/

Sobre a Premiação Inovadores na Ciência

A Premiação Inovadores na Ciência concede dois prêmios irrestritos de US$ 200.000 anualmente: um para cientista em início de carreira e outro para cientista sênior bem estabelecido que se destacou pelo pensamento criativo e impacto de suas pesquisas. O prêmio é uma competição de submissão limitada na qual universidades de pesquisa, instituições acadêmicas, governos ou instituições sem fins lucrativos, ou equivalentes de todo o mundo com histórico sólido de excelência científica, são convidados a nomear seus principais cientistas promissores em início de carreira e seus cientistas sêniores mais destacados. O foco terapêutico é alternado a cada ano em um dos cinco campos - neurociência, gastroenterologia, doenças raras, oncologia e medicina regenerativa. O foco de 2022 foi a gastroenterologia, no próximo ano o foco será a oncologia. Os ganhadores do prêmio são determinados por um júri selecionado independentemente pela Academia de Ciências de Nova York, com experiência nestas disciplinas. A Academia de Ciências de Nova York administra a premiação em parceria com a Takeda.

Sobre a Takeda

A Takeda é líder mundial em biofarmacêutica baseada em valores e orientada à P&D, com sede no Japão, comprometida em descobrir e oferecer tratamentos que transformam vidas, orientados por nosso compromisso com pacientes, nossa população e o planeta. A Takeda concentra seus esforços de P&D em quatro áreas terapêuticas: Oncologia, Genética Rara e Hematologia, Neurociência e Gastroenterologia (GI). Também fazemos investimentos direcionados à P&D em Terapias e Vacinas Derivadas de Plasma. Estamos nos concentrando no desenvolvimento de medicamentos altamente inovadores que contribuem para fazer a diferença na vida das pessoas, ultrapassando fronteiras com novas opções de tratamento e aproveitando nosso aprimorado mecanismo e capacidades de cooperação em P&D para criar uma linha de produtos robusta e diversificada de modalidades. Nossos funcionários estão comprometidos em melhorar a qualidade de vida dos pacientes e trabalhar com nossas parcerias na área da saúde em cerca de 80 países e regiões. Para mais informação, acesse https://www.takeda.com.

Sobre a Academia de Ciências de Nova York

A Academia de Ciências de Nova York é uma organização independente, sem fins lucrativos, que desde 1817 está comprometida com o avanço da ciência em benefício da sociedade. Com mais de 20.000 membros em 100 países, a Academia avança o conhecimento científico e técnico, aborda desafios mundiais com soluções baseadas em ciência e patrocina uma ampla variedade de iniciativas educacionais em todos os níveis para áreas relacionadas à ciência, tecnologia, engenharia e matemática. A Academia conta com programas e publica conteúdo nas ciências da vida e físicas, ciências sociais, nutrição, inteligência artificial, ciência da computação e sustentabilidade. A Academia também fornece recursos profissionais e educacionais a pesquisadores em todas as fases de suas carreiras. Faça um acesso online em www.nyas.org.

