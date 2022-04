Casa Branca: Congresso precisa aprovar mais recursos para combate à covid-19

O coordenador da resposta à covid-19 da casa Branca, Jeff Zients, disse nesta terça-feira, 5, que o Congresso americano necessita aprovar mais recursos tendo em vista a pandemia, já que o governo precisa de financiamento adicional para seguir combatendo a covid-19. Em coletiva de imprensa, Zients indicou que as verbas são necessárias para mais vacinas, tratamentos e testagem.

Além disso, o coordenador apontou para o exterior, e disse que os recursos são necessários para impulsionar a vacinação global.

"Sem financiamento adicional, teremos menor capacidade de sequenciamento no exterior, o que limita capacidade de encontrar novas variantes", afirmou. Zients indicou ainda que os Estados Unidos irão doar doses pediátricas de vacinas para outros países ao redor do mundo. "Todo dólar que pedimos é crítico para a nossa resposta doméstica e externa", afirmou. No momento, o montante que a administração busca está próxima de US$ 10 bilhões adicionais.

Ainda na ocasião, a diretora dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), Rochelle Walensky, apontou uma queda na média de novos casos e mortos nos EUA nas últimas semanas. Além disso, o conselheiro da Casa Branca, Anthony Fauci, reforçou a eficácia de doses de reforço, incluindo da segunda injeção no caso de maiores de 50 anos e de imunossuprimidos.

