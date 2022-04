Atual bicampeão, Palmeiras inicia campanha na Libertadores contra o Deportivo Táchira

Atual bicampeão, o Palmeiras do português Abel Ferreira estreia na Libertadores contra o Deportivo Táchira nesta quarta-feira às 21h em San Cristóbal, na Venezuela.

O 'Verdão' chega para o confronto embalado pelo título do Campeonato Paulista, conquistado sobre o São Paulo no último domingo com uma vitória por 4 a 0 no Allianz Parque.

"Estes jogadores nasceram para fazer história no futebol brasileiro e no Palmeiras. Não me perguntem de onde tiram sua força", disse Abel em entrevista depois da conquista no Paulistão.

"O mérito é deles. Eu não chuto a bola, eles fazem de mim um treinador melhor", acrescentou o português.

Abel Ferreira acabou de renovar contrato com o Palmeiras até dezembro de 2024. Em pouco menos de um ano e meio no clube, o treinador conquistou duas vezes a Libertadores, uma Copa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana, além do estadual deste ano.

O Deportivo Táchira, campeão venezuelano em 2021, reconhece o favoritismo do time brasileiro, mas quer tentar surpreender.

"Sabemos que é um adversário complicado, um rival brasileiro, mas acredito que podemos fazer grandes coisas e daremos tudo em campo", disse o jovem atacante venezuelano Yerson Chacón, principal jogador do time.

- Prováveis escalações:

Deportivo Táchira: Cristopher Varela - Pablo Camacho, Jesús Quintero, Edisson Restrepo, Gabriel Benítez - Yerson Chacón, Maurice Cova, Francisco Flores, Edson Tortolero, Richard Figueroa - Anthony Uribe. Técnico: Alex Pallarés.

Palmeiras: Weverton - Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez - Raphael Veiga, Danilo, Zé Rafael - Dudu, Rony, Gabriel Verón. Técnico: Abel Ferreira.

