Após vice no Carioca, Flamengo vai a Lima para estreia na Libertadores contra Sporting Cristal

Bicampeão da América e atual vice da Libertadores, o Flamengo tentará mostrar sua força na competição continental nesta terça-feira, às 21h30, quando enfrenta o Sporting Cristal em Lima na abertura do Grupo H do torneio.

O rubro-negro também quer uma vitória para virar a página após a perda do título do Campeonato Carioca para o rival Fluminense no último sábado.

Apesar do momento ruim na temporada, o Flamengo é um dos postulantes ao título da Libertadores, com um dos elencos mais valiosos da América.

O técnico Paulo Sousa deve escalar na frente o trio Gabigol, Bruno Henrique e De Arrascaeta para tentar romper a defesa do vice-campeão peruano em 2021 no Estádio Nacional de Lima.

Também devem ir a campo os experientes Filipe Luís e David Luiz na defesa, além do volante Andreas Pereira.

Já o Sporting Cristal tentará aproveitar o fator casa e o apoio da torcida para dificultar a vida do time brasileiro.

As principais armas ofensivas do técnico Roberto Mosquera são os meias Horacio Calcaterra, Christofer Gonzales e Jhosimar Yotún, que defendeu o Vasco entre 2013 e 2015.

O árbitro da partida será o colombiano John Ospina, auxiliado pelos compatriotas Alexander Guzman e Wilmar Navarro. Não há VAR na fase de grupos da Libertadores.

Além de Flamengo e Sporting Cristal, o Grupo H da Libertadores tem o argentino Talleres e a Universidad Católica, do Chile, que se enfrentam pela primeira rodada na quarta-feira, às 18h.

Prováveis escalações:

Sporting Cristal: Renato Solís - Omar Merlo, Nilson Loyola, Johan Madrid, Gianfranco Chávez - Horacio Calcaterra, Christofer Gonzales, Yoshimar Yotún, Jesús Castillo - Irven Ávila e Percy Liza. Técnico: Roberto Mosquera.

Flamengo: Hugo Souza - Rodinei, Fabrício Bruno, David Luiz, Filipe Luís - João Gomes, Andreas Pereira, Giorgian De Arrascaeta, Lázaro - Bruno Henrique, Gabigol. Técnico: Paulo Sousa.

