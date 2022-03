Dez anos de prisão para austríaco que divulgava canções neonazistas

Um ativista de extrema-direita acusado de divulgar canções neonazistas, uma das quais foi usada pelo autor de um ataque antissemita na Alemanha, foi condenado a 10 anos de prisão nesta quinta-feira (31) na Áustria.

"O réu foi considerado culpado" de apologia à ideologia nazista "em primeira instância", disse à AFP a vice-presidente do tribunal de Viena, Christina Salzborn, que, de acordo com as regras, se absteve de divulgar o nome do condenado.

O tribunal considerou que o homem de 37 anos apresentava um "perigo particular".

Seu irmão mais novo, também acusado e administrador de um site antissemita, foi condenado a quatro anos de prisão.

Ambos podem recorrer.

Detido desde a sua prisão em janeiro de 2021, este austríaco, que usava o pseudônimo "Mr. Bond", foi identificado pelos investigadores graças à sua conta Paypal.

Produziu paródias de canções, com letras modificadas para glorificar o nacional-socialismo, o antissemitismo e a xenofobia. Uma delas foi usada no ataque em que um terrorista matou duas pessoas em Halle (leste), na Alemanha, em outubro de 2019.

Desde 2016, ele pede aos membros de fóruns neonazistas que cometam ataques terroristas.

Em fóruns, ele comparou o atirador de Christchurch, que matou 51 pessoas em uma mesquita da Nova Zelândia em 2018, a um santo.

Traduziu seu manifesto racista para o alemão.

Em prisão preventiva, recebeu apoio de militantes de extrema-direita de todo o mundo e doações.

A apologia da ideologia ao nazismo é um crime na Áustria, país onde nasceu Adolf Hitler.

