Bola da Copa do Mundo do Catar-2022 recebe o nome Al Rihla

A bola da Copa do Mundo do Catar-2022 (21 de novembro a 18 de dezembro) recebeu o nome Al Rihla (A Viagem), anunciou a Fifa no Twitter.

Predominantemente branca com listras em azul e vermelho, além de tons dourados , a bola tem o logotipo da Adidas, marca esportiva que comercializará o produto a partir de 12 de abril.

Ela sucede como "bola da Copa' a Telstar 18, usada na Rússia em 2018, a Brazuca (Brasil-2014) e a Jabulani (África do Sul-2010).

De acordo com a Fifa, a bola Al Rihla permite "as trajetórias mais rápidas já registradas (e) contribuirá para o ritmo e a qualidade das partidas".

O design é inspirado na "cultura, arquitetura, barcos tradicionais e bandeira do Catar", afirmou a entidade.

