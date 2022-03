Biden discutirá Ucrânia com Macron, Scholz, Johnson e Draghi em reunião virtual

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, discutirá a guerra na Ucrânia com líderes europeus em reunião virtual no período da manhã (pelo horário de Brasília) desta terça-feira, segundo informaram múltiplos veículos da imprensa norte-americana, citando a Casa Branca. O democrata conversará com o presidente da França, Emmanuel Macron, o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, e os primeiros-ministros de Reino Unido, Boris Johnson, e Itália, Mario Draghi.

As interações diplomáticas acontecem meio a aparentes avanços na rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia que aconteceu nesta terça na Turquia.

Representantes de Moscou informaram que reduzirão as atividades militares no arredores de Kiev e também disseram que um encontro entre os presidentes russo, Vladimir Putin, e ucraniano, Volodymyr Zelensky, é possível.

