Goleiro Keylor Navas acolhe 30 refugiados ucranianos em casa

O goleiro costa-riquenho Keylor Navas, do Paris Saint-Germain, acolheu 30 refugiados ucranianos em sua casa, informou o clube francês.

Navas, que acabou de garantir com a Costa Rica no mínimo a disputa da repescagem contra o classificado da Oceania para ir à Copa do Mundo (ainda tem chances de conseguir uma vaga direta pela Concacaf), adaptou sua casa para receber as famílias que fugiram da guerra na Ucrânia.

A esposa do goleiro, Andrea Salas, publicou várias mensagens nas redes sociais pedindo solidariedade.

"Podemos ajudar estas crianças, alguns com suas mães, outros não. Jovens sozinhos só com a roupa do corpo, que foi a única coisa que conseguiram pegar. Podemos contribuir com qualquer coisa, alimentos não perecíveis, roupas, itens de higiene pessoal...", escreveu Andrea.

Os 30 refugiados foram levados à casa de Navas por uma associação evangelista com sede em Barcelona.

