Europa inicia horário de verão

A Europa entrou em horário de verão neste domingo (27), adiantando seus relógios em uma hora. Com isso, Londres e Lisboa passaram a ficar uma hora à frente do horário de referência GMT (Greenwich Mean Time) e quatro horas à frente de Brasília. Berlim, Bruxelas, Paris, Madri e Roma ficaram duas horas à frente do horário GMT e cinco horas à frente de Brasília. Atenas ficou três horas à frente do horário GMT e seis horas à frente de Brasília.

