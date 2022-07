Confira abaixo os ganhadores do Oscar de Melhor filme dos últimos 20 anos, a poucas horas do início da 94ª cerimônia de entrega das estatuetas da Academia, neste domingo (27), em Hollywood.

Este ano, dez filmes disputam a cobiçada estatueta: Amor, sublime amor", "Belfast", "No ritmo do coração", "Drive My Car", "Duna", "O beco do pesadelo", "Ataque dos cães", "Licorice Pizza", "Não olhe para cima" e "King Richard: criando campeãs".

2021 - "Nomadland"

2020 - "Parasitas"

2019 - "Green Book: o guia"

2018 - "A forma da água"

2017 - "Moonlight - sob a luz do luar"

2016 - "Spotlight - segredos revelados"

2015 - "Birdman (ou a inesperada virtude da ignorância)"

2014 - "12 anos de escravidão"

2013 - "Argo"

2012 - "O artista"

2011 - "O discurso do rei"

2010 - "Guerra ao Terror"

2009 - "Quem quer ser um milionário?"

2008 - "Onde os fracos não têm vez"

2007 - "Os infiltrados"

2006 - "Crash: no limite"

2005 - "Menina de ouro"

2004 - "O Senhor dos Anéis: o retorno do rei"

2003 - "Chicago"

2002 - "Uma mente brilhante"

