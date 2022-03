'Estamos com vocês', diz Biden à Ucrânia, alertando para 'longo combate'

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, alertou neste sábado (26) que o mundo deve se preparar para uma "longa luta" entre "democracia e autocracia", se em referência à invasão russa da Ucrânia, e reafirmou seu apoio aos ucranianos.

A Rússia "estrangulou a democracia [em seu território] e tentou fazê-lo em outros lugares", disse Biden no palácio real em Varsóvia, capital polonesa. O presidente americano considerou a resistência da Ucrânia contra as forças russas como parte de uma "grande batalha pela liberdade" e buscou tranquilizar o povo ucraniano: "Estamos com você".

