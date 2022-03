Ucrânia informa morte de outro oficial militar russo

A Ucrânia informou na sexta-feira (25) que suas forças mataram outro oficial militar russo de alta patente, um mês após a invasão deflagrada por Moscou.

Em um vídeo, o conselheiro presidencial Oleksiy Arestovich disse que as forças ucranianas mataram este militar russo durante confrontos no sul do país, perto de Kherson.

As forças ucranianas "mataram o comandante do 49º Exército Russo do Distrito Sul, general Yakov Ryazantsev, em um ataque em Chornobayivka, perto de Kherson", informou.

Vários moradores de Kherson, a primeira cidade ucraniana a cair nas mãos das forças russas após a invasão da Ucrânia, disseram à AFP que ouviram intensos combates em Chornobayevka todas as noites.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, declarou há vários dias que Chernobayevka "entrará para a história da guerra".

Na semana passada, Arestovich afirmou que o comandante do Oitavo Exército russo, general Andrei Mordvichev, havia sido assassinado, também no aeródromo de Chornobayevka, perto de Kherson.

Segundo a Presidência, ele foi o quinto oficial de alta patente morto desde o início do conflito em 24 de fevereiro.

