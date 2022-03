Rússia diz que primeira fase da operação militar na Ucrânia está perto do fim

A primeira fase da operação militar da Rússia na Ucrânia está quase concluída, disse o Ministério de Defesa russo, o que move o foco para o leste ucraniano. Esse pode ser um sinal de que Moscou está mudando sua estratégia em meio a grandes perdas e uma campanha de campo de batalha paralisada.

A declaração, feita em um pronunciamento do chefe do principal departamento operacional do Estado-Maior russo, Sergei Rudskoy, sugere que a Rússia pode estar reavaliando suas ambições para a guerra de um mês em que não conseguiu tomar a capital Kiev, nem a estratégica e portuária Odessa ou qualquer outra grande cidade.

Autoridades ocidentais e analistas militares dizem que a operação russa destacou a incapacidade do país de funcionar em vários eixos e mostrou seu fracasso em tomar território significativo.

