Ministro das Relações Exteriores irlandês é retirado de um ato em Belfast por 'incidente de segurança'

O Ministro das Relações Exteriores da Irlanda, Simon Coveney, foi retirado, nesta sexta-feira (25), de um ato relacionado ao processo de paz norte-irlandês, em Belfast, devido a um "incidente de segurança", informou um porta-voz governamental.

"A polícia da Irlanda do Norte declarou um incidente de segurança quando o Ministro Coveney fazia um pronunciamento no Centro Houben de Belfast após uma reunião com a Fundação Pat e John Hume", informou um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores em Dublin.

"O Ministro e sua equipe estão a salvos, foram enviados a um lugar seguro", assegurou.

A polícia norte-irlandesa explicou, por sua vez, que seus agentes responderam a "um alerta de segurança na região de Crumlin Road, no norte de Belfast", aconselhando os motoristas a evitarem a área.

Em um tweet, Coveney se declarou "triste e frustrado pelo fato de que alguém tenha sido atacado". Veículos de comunicação locais afirmaram que uma van havia sido sequestrada e seu motorista obrigado a levar o veículo ao local onde Coveney estava discursando.

John Hume, apoiado em seu trabalho por sua esposa Pat, foi um dos artíficies do acordo de paz de 1998 na Irlanda do Norte, que pôs fim a três décadas de sangrentos conflitos entre republicanos católicos e unionistas protestantes nessa região britânica.

Esse incidente acontece poucos dias depois que a agência de inteligência interna britânica, MI5, rebaixou a ameaça terrorista na Irlanda do Norte de "grave" para "substancial", pela primeira vez, desde que se criou esta tabela em 2010.

