Finlândia interrompe os últimos trens entre Rússia e UE

A empresa ferroviária finlandesa anunciou, nesta sexta-feira (25), a interrupção do tráfego na linha que liga São Petersburgo e Helsinque, onde circulam os últimos trens que permitem que russos cheguem à União Europeia.

O último trem "Allegro" procedente da Rússia chegará no domingo à capital finlandesa, disse a operadora nacional VR.

Apesar das sanções europeias contra Moscou após a invasão da Ucrânia e do fechamento da maioria das conexões aéreas e terrestres, o trajeto foi mantido para permitir que cidadãos finlandeses ou russos - únicas nacionalidades autorizadas a embarcar - saíssem da Rússia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Continuamos com o serviço Allegro de acordo com as recomendações oficiais para garantir o retorno dos finlandeses à Finlândia", destacou em nota Topi Simola, vice-presidente da VR.

O governo finlandês considera que já concedeu tempo suficiente e que "continuar operando o serviço não é adequado", levando em consideração as sanções contra a Rússia.

Segundo a VR, os trens, que durante muito tempo estiveram lotados nas primeiras semanas após a invasão da Ucrânia, com 700 passageiros por dia, apresentam taxas de ocupação mais normais nos últimos dias, da ordem de 60%.

Já instalados em outros lugares da Europa ou saindo da Rússia, milhares de russos - não há estatísticas oficiais - abandonaram seu país depois da invasão, principalmente com destino à Turquia.

A Finlândia também tem sido uma rota frequente, mas apenas os russos que já tinham um visto europeu Schengen e uma vacina contra a covid-19 reconhecida pela União Europeia puderam pegar o trem "Allegro".

sgk/map/ia/mab/mis/aa

Tags