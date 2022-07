Exército russo diz que concentrará sua ofensiva na 'libertação' do leste da Ucrânia

O exército russo anunciou, nesta sexta-feira (25), que se concentrará na "libertação" do leste da Ucrânia e afirmou que alcançou os objetivos iniciais que estabeleceu ao lançar sua operação militar em 24 de fevereiro.

"A capacidade de combate das forças ucranianas foram reduzidas significativamente (...), o que nos permite concentrar os principais esforços em alcançar nosso objetivo principal: a libertação do Donbass", uma região do leste da Ucrânia, declarou o chefe do Estado-Maior adjunto das Forças Armadas da Rússia, Serguéi Roudskoi.

bur/har/js/mis/aa

