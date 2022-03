Biden vai à fronteira da Polônia com a Ucrânia visitar soldados e refugiados

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, viajou nesta sexta-feira, 25, para a Polônia, onde se encontrou com soldados americanos e planeja visitar refugiados que fogem da guerra na Ucrânia. O americano chegou a Rzeszow - cerca de 80 quilômetros da fronteira com a Ucrânia - à tarde no horário local depois de participar de uma série de reuniões na cúpula da Otan em Bruxelas.

O americano chegou ao aeroporto de Rzeszow, que se tornou um centro para o movimento de pessoas para fora da Ucrânia e um centro logístico para a entrega de ajuda humanitária e militar ao país. Lá, ele recebe um resumo da situação de Samantha Power, diretora da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), e outras autoridades humanitárias que estão trabalhando para processar o fluxo de pessoas da Ucrânia para a Europa.

No sábado, 26, Biden visitará refugiados que estão morando temporariamente em Varsóvia, a capital polonesa. Até segunda-feira, centenas de ucranianos ainda estavam na fila do Estádio Nacional de Varsóvia para receber números de identificação poloneses.

Na quinta-feira, 24, Biden disse que os Estados Unidos aceitariam até 100.000 pessoas da Ucrânia - um aumento significativo no número de refugiados que os Estados Unidos aceitam a cada ano, mas uma pequena fração dos mais de 3,5 milhões de ucranianos que deixaram seus casas e fugiram para a Polônia e outros lugares da Europa. Esse já se tornou o maior movimento de refugiados da Europa em décadas.

"Nossos corações e braços estão abertos para ajudar os mais de três milhões de refugiados ucranianos que já fugiram do ataque de Putin", disse Biden em comentários na Casa Branca antes de partir para a Europa. Os Estados Unidos também prometeram mais US$ 1 bilhão (R$4,8 bilhões) em assistência humanitária na quinta-feira para ajudar a cuidar das pessoas deslocadas.

Mas até agora, a visão de Biden sobre a situação dos refugiados vinha de Washington - longe das lutas diárias daqueles que foram expulsos de suas casas.

A visita de sexta-feira a Rzeszow coloca Biden perto de Przemysl, o maior ponto de passagem de refugiados entre a Ucrânia e a Polônia. A pequena cidade foi transformada nas últimas semanas em uma enorme máquina de ajuda. Mais de 500 mil refugiados ucranianos passaram pela cidade, a maioria mulheres e crianças, segundo o prefeito Wojciech Bakun.

Apesar dos constantes convites do presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, Biden não visitará a Ucrânia. A Casa Branca já descartou a visita alegando questões logísticas e de segurança.

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmou que Washington chegou à conclusão de que o exército russo cometeu 'crimes de guerra na Ucrânia'.

Visita a tropas

Antes de visitar refugiados, Biden se reuniu com tropas americanas baseadas na Polônia, agradecendo-lhes por servirem como um impedimento muito visível para o presidente Vladimir Putin. Ele visitou cerca de uma dúzia de militares da 82ª Divisão Aerotransportada, perto do aeroporto de Rzeszow.

Biden foi explícito em sua promessa de que os militares dos Estados Unidos não colocarão os pés na Ucrânia, onde podem ser arrastados para um conflito direto com tropas russas e potencialmente desencadear uma guerra mundial mais ampla e perigosa entre potências com armas nucleares.

Mas ele também prometeu que os Estados Unidos honrarão suas obrigações de defender qualquer país da Otan contra agressões. A Ucrânia não é membro da aliança defensiva europeia de 30 membros, mas a Polônia é.

Ele cumprimentou três homens sentados em cadeiras na frente da sala, notando seus cabelos muito curtos e dizendo a eles: "Vocês devem ter acabado de cortar o cabelo!" Quando um dos militares sugeriu que o presidente terminasse o corte de cabelo, Biden riu e disse que era a última coisa que o jovem desejaria.

Alguns minutos depois, Biden se juntou a um grupo de militares comendo pizza em um refeitório. Ele os chamou de "a melhor força de combate da história do mundo" e acrescentou: "Pessoalmente, agradeço pelo que você faz". Ele contou uma breve história sobre estar no Iraque com seu filho falecido, Beau Biden, que era major da Guarda Nacional do Exército de Delaware.

No período que antecedeu a invasão russa, Biden enviou mais de 5.500 soldados adicionais para reforçar a presença militar no leste da Otan e enviar uma mensagem a Putin de que ele não deveria considerar nenhuma ação militar direta contra um membro do a aliança.

Ao mesmo tempo, parte do desdobramento pretendia ajudar as autoridades polonesas a se prepararem para o que esperavam que fosse uma onda de refugiados na fronteira se a Rússia cumprisse sua ameaça de invasão.

Na verdade, a migração em massa foi maior e aconteceu mais rapidamente do que a maioria das autoridades havia previsto. Membros do 82º passaram as últimas semanas ajudando nos esforços humanitários, mesmo enquanto trabalhavam com as forças polonesas para melhorar a defesa do país.

Um aliado complexo

A Polônia é a última parada de Biden na Europa, que visa enfatizar o compromisso dos EUA de proteger um membro-chave da Otan à porta da Ucrânia.

Mas a Polônia também é um aliado complicado cujos líderes populistas são acusados por alguns parceiros europeus de passar por cima das normas democráticas, e muitos poloneses liberais estarão buscando um sinal de que os EUA se lembram de seu papel na promoção da democracia.

A assistência polonesa aos ucranianos ganhou elogios. Não apenas abrigos e escolas abriram suas portas para refugiados, com 90.000 crianças se matriculando para frequentar as aulas, mas muitos poloneses receberam ucranianos em suas casas. Em alguns casos, eles estão recebendo amigos e em outros, completos estranhos.

O presidente Andrzej Duda, que é aliado de um partido político de direita acusado de erodir as normas democráticas e que claramente preferia o ex-presidente dos EUA Donald Trump a Biden.

Segundo a Casa Branca, os dois líderes farão uma reunião bilateral no sábado para discutir como os EUA e seus aliados estão respondendo à crise de refugiados. Antes de retornar para Washington, Biden ainda deve fazer um comunicado dirigido ao povo polonês.

Durante sua campanha eleitoral, Biden mencionou a Polônia junto com Belarus e Hungria ao alertar sobre "a ascensão de regimes totalitários no mundo". O comentário ofendeu líderes na Polônia, que se tornou um refúgio para dissidentes da Belarus autoritária.

Duda, falando após a reunião da Otan na quinta em Bruxelas, disse que a parada programada de Biden na Polônia sublinhou a importância da aliança estratégica EUA-Polônia. Altos funcionários do governo de Biden também visitaram o país recentemente.

"Esses laços são independentes de todas as relações políticas. Somos países democráticos. As autoridades mudam e os interesses estratégicos permanecem", disse Duda. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

