Alemanha anuncia plano para reduzir dependência energética da Rússia

A Alemanha anunciou nesta sexta-feira que vai reduzir de maneira significativa e rápida sua dependência energética da Rússia e planeja abrir mão do carvão daquele país até o outono (hemisfério norte, primavera no Brasil) e de seu petróleo até o final do ano.

Para o gás, no entanto, o processo deve ser mais lento e as autoridades alemãs anunciaram prazo até "meados de 2024".

"Demos os primeiros passos importantes para nos liberarmos da influência das importações russas", declarou o ministro da Economia, Robert Habeck, em uma entrevista coletiva.

O ministério indicou em um comunicado que, até meados do ano, as importações de petróleo russo da Alemanha serão reduzidas à metade que projeta uma independência quase total até o fim do ano.

Também afirma que "até o outono o país será independente do carvão russo".

Antes da invasão da Ucrânia pelas tropas da Rússia, em 24 de fevereiro, a Alemanha importava de Moscou um terço do petróleo que consome e quase 45% do carvão.

A partir de agora, as empresas que compram hidrocarbonetos "deixam expirar seus contratos com fornecedores russos e não os renovam, e recorrem a outros produtores", afirmou o governo.

A respeito do gás, antes da crise o país dependia em 55% das importações russas, o que significa que o processo será mais complexo.

