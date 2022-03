Suécia bate República Tcheca na prorrogação e pega Polônia por vaga na Copa; País de Gales vence e aguarda Ucrânia ou Escócia

Sem poder contar com o astro Zllatan Ibrahimovic, suspenso, a Suécia venceu a República Tcheca nesta quinta-feira por 1 a 0, com gol na prorrogação, e agora enfrentará a Polônia por uma vaga na Copa do Mundo de 2022.

Em um jogo muito equilibrado, no qual as duas equipes tiveram oportunidades para marcar, a Suécia só conseguiu a vitória aos 5 minutos do segundo tempo da prorrogação, graças ao gol marcado por Robin Quaison.

No dia 29 de março, a seleção sueca contará com o retorno de Ibrahimovic para enfrentar a Polônia de Robert Lewandowski em duelo por uma vaga no Mundial do Catar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com dois gols do atacante Gareth Bale, País de Gales derrotou em casa a Áustria por 2 a 1 e agora aguarda o confronto entre Escócia e Ucrânia para saber com quem decidirá uma vaga na Copa do Mundo.

Apesar de estar sem espaço no Real Madrid, Bale abriu o caminho para a vitória do galesa com um golaço de falta aos 25 minutos do primeiro tempo.

O segundo gol do País de Gales também saiu dos pés do artilheiro, com um belo chute de pé esquerdo aos 6 minutos do segundo tempo.

A Áustria descontou com Marcel Sabitzer aos 20 e pressionou os donos da casa para pelo menos tentar levar o confronto para a prorrogação, mas não conseguiu se sobrepor à defesa galesa.

dam/mcd/cb

Tags