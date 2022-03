Líder checheno diz que suas tropas na Ucrânia tomaram prefeitura de Mariupol

O líder checheno Ramzan Kadyrov disse nesta quinta-feira (24) que suas tropas tomaram a prefeitura de Mariupol, um importante porto no sudeste da Ucrânia cercado por forças russas.

"Os soldados relataram no rádio que libertaram o prédio da administração de Mariupol e levantaram nossa bandeira", declarou Kadyrov no Telegram, afirmando que as forças ucranianas "abandonaram suas posições".

O ex-líder rebelde, agora próximo ao Kremlin, indicou que outras unidades russas estavam avançando em direção a este porto, que está em grande parte destruído pelos bombardeios.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Esta informação não pôde ser verificada de forma independente e foi contestada pelas autoridades ucranianas.

Kadyrov - amplamente criticado por ONGs internacionais por acusações de graves violações de direitos humanos - anunciou em 17 de março que mil voluntários da Chechênia estavam a caminho para lutar na Ucrânia.

O líder afirmou na segunda-feira que ele próprio estava no país com as forças de Moscou em um aeródromo perto de Kiev.

bur/lpt/an/mb/jc/mvv

Tags