Comunicado do Business Wire :Estée Lauder

Estée Lauder será a marca exclusiva de beleza participante da Metaverse Fashion Week da Decentraland, a primeira semana de moda virtual em grande escala em um metaverso em cadeia.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220323005940/pt/

ESTÉE LAUDER FOR DECENTRALAND'S METAVERSE FASHION WEEK (Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para criar uma experiência de beleza virtual única, a Estée Lauder fez parceria com Alex Box, uma artista proeminente no espaço do metaverso, para criar um token não fungível (NFT) original inspirado no soro nº 1 da marca, Advanced Night Repair.

Os usuários poderão entrar na icônica "Pequena Garrafa Marrom" da Advanced Night Repair para desbloquear um distitivo digital ou Protocolo de Comprovação de Presença (POAP- Proof of Attendance Protocol) e solicitar um dispositivo portátil NFT que dá a seus avatares uma aura brilhante e radiante inspirada na Advanced Night Repair.

De 24 a 28 de março , uma quantidade limitada de 10.000 dispositivos portáteis NFT de cortesia da Advanced Night Repair podem ser solicitados pelos participantes da Metaverse Fashion Week. É exigido que os usuários tenham apenas uma MetaMask ou outra carteira criptográfica que aceite tokens Ethereum e Ethereum (Tokens ERC20). O dispositivo portátil estará disponível pelo tempo que o usuário desejar.

"Estamos empolgados por ser a marca de beleza exclusiva que participa da Metaverse Fashion Week. Isto marca um ponto essencial para a Estée Lauder em como alcançamos e engajamos consumidores novos e existentes no metaverso", disse Stéphane de La Faverie, Presidente Mundial de Marcas da Estée Lauder & AERIN Beauty e Presidente do Grupo The Estée Lauder Companies. "A criatividade, inovação e coragem de nosso fundador pioneiro sempre nos inspirou a superar limites. Quando o Night Repair original foi lançado, revolucionou por completo a categoria de cuidados com a pele e continua revolucionando o setor hoje. Foi a combinação perfeita para criar nossa experiência no Metaverse em torno deste produto icônico, imergindo consumidores no mundo do Advanced Night Repair e trazendo a Estée Lauder a uma nova geração de modo inovador."

"O metaverso abre novas possibilidades para experimentar a narrativa da beleza", disse Alex Box. "Para este dispositivo portátil exclusivo da Estée Lauder, estou traduzindo a essência do Advanced Night Repair, mergulhando você em uma 'Aura Radiante', uma constelação cintilante de brilho e magia."

Esta ativação representa dois marcos tecnológicos para a Estée Lauder e The Estée Lauder Companies: seu primeiro uso de distintivos ou Protocolo de Comprovação de Presença (POAP- Proof of Attendance Protocol) e seus primeiros dispositivos portateis NFTs.

"Em toda a ELC, estamos usando a tecnologia para reinventar e redefinir como os consumidores em todo o mundo exploram e expressam sua beleza individual - não apenas no mundo físico, mas agora no mundo digital", disse Michael W. Smith, Diretor de Informação da The Estée Empresas Lauder. "Mediante esta ativação inovadora de blockchain, a marca Estée Lauder irá deixar sua marca no Metaverso e impulsionar o engajamento e a fidelidade do consumidor de modo inovador. O emblema digital e o dispositivo portátil NFT da Advanced Night Repair irá existir além da Metaverse Fashion Week e representar um marco significativo na interseção de tecnologia e beleza."

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220323005940/pt/

Contato

Relações Públicas: Tara Connaughton - [email protected] Stephanie Katz - [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags