Comunicado do Business Wire :C3.ai

O C3.ai Digital Transformation Institute (C3.ai DTI) anunciou hoje a terceira rodada de prêmios de pesquisa avançada financiados pelo C3.ai DTI, com foco no uso de inteligência artificial (IA) para fortalecer a segurança da informação e proteger infraestrutura crítica.

O Instituto concedeu um total de US$ 6,5 milhões em prêmios em dinheiro aos principais cientistas pesquisadores da Universidade da Califórnia, em Berkeley, Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign, Carnegie Mellon, em Princeton, Universidade de Chicago, KTH Royal Institute of Technology e MIT.

"Segurança cibernética é uma questão existencial", disse Thomas M. Siebel, presidente e CEO da C3 AI, fornecedora líder de software de IA corporativo. "Estamos equipando os principais cientistas com os meios para fazer a tecnologia avançar para ajudar a proteger infraestrutura crítica."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Vinte e quatro projetos receberam de US$ 100.000 a US$ 700.000 cada por um período inicial de um ano:

Resiliência de IA: técnicas e métodos que permitem o desenvolvimento de algoritmos de IA que são resilientes para ataques contra adversários

-- "Métodos de IA comprovadamente robustos de alto desempenho para tarefas de segurança cibernética em infraestrutura crítica" (Zico Kolter, Carnegie Mellon University)

-- "Aprendizado de máquina escalável e seguro na presença de adversários" (John Kubiatowicz, Universidade da Califórnia, Berkeley)

-- "REFL: sistema de aprendizagem de segurança cibernética distribuída resiliente" (Bo Li, Universidade de Illinois em Urbana-Champaign)

-- "Limites fundamentais da robustez de algoritmos de aprendizado de máquina supervisionados" (Ben Zhao, Universidade de Chicago)

Detecção de anomalia: técnicas de IA, incluindo aprendizado supervisionado e não supervisionado para oferecer detecção antecipada do sistema e/ou anomalias de rede que podem ser indicativos de acesso não autorizado, negação de serviço ou exfiltração de dados

-- "Descoberta e correção contínua e automática de vulnerabilidades de segurança voltadas para a Internet" (Nick Feamster, Universidade de Chicago)

-- "Técnicas de IA para sistemas de energia sob ataques cibernéticos" (Javad Lavaei, Universidade da Califórnia, Berkeley)

-- "Abordagem baseada em IA com reconhecimento de física para detecção de intrusão cibernética em sistemas de automação de subestações" (Alberto Sangiovanni-Vincentelli, Universidade da Califórnia, Berkeley)

Ameaças persistentes avançadas: técnicas de IA para detectar a presença de ameaças persistentes avançadas

-- "Algoritmos de detecção de aprendizado profundo para ataques persistentes avançados em tráfego de autonomia mista: design e validação experimental" (Alex Bayen, Universidade da Califórnia, Berkeley)

-- "Suporte de IA para segurança cibernética" (David Wagner, Universidade da Califórnia, Berkeley)

Protegendo infraestrutura ciberfísica crítica: técnicas de IA para proteger infraestrutura crítica contra ameaças cibernéticas

-- "Compartimento de segurança cibernética para redes" (Cyrille Valentin Artho, KTH Royal Institute of Technology)

-- "Segurança para infraestrutura de grande escala usando programação probabilística" (Nikita Borisov, Universidade de Illinois em Urbana-Champaign)

-- "Uma estrutura de certificado neural composicional para proteger infraestrutura de rede crítica" (Chuchu Fan, Massachusetts Institute of Technology)

-- "Democratizando fluxos de trabalho de segurança orientados por IA para infraestrutura de energia crítica" (Vyas Sekar, Carnegie Mellon University)

-- "Análise de adversário semântica para infraestrutura crítica segura" (Sanjit Seshia, Universidade da Califórnia, Berkeley)

Ciência forense: ciência forense e técnicas de atribuição para identificar fontes de ataques

-- "Raciocínio causal para identificação de ataques em tempo real em sistemas ciberfísicos" (György Dán, KTH Royal Institute of Technology)

-- "Teoria de aprendizagem estatística e redes neurais de gráficos para identificar fontes de ataque" (H. Vincent Poor, Princeton University)

-- "Ciência forense robusta e escalável para redes neurais profundas" (Ben Zhao, Universidade de Chicago)

Protegendo infraestrutura financeira emergente: técnicas de IA para identificar ataques à infraestrutura financeira e de negócios descentralizada emergente

-- "Uma plataforma de inteligência para melhor segurança em finanças descentralizadas" (Dawn Song, Universidade da Califórnia, Berkeley)

-- "Ciência forense de blockchain" (Pramod Viswanath, Universidade de Illinois em Urbana-Champaign)

Identificação de vulnerabilidade: técnicas de IA para identificar malware, ransomware e vulnerabilidades de dia zero anteriormente desconhecidos, permitindo isolamento e neutralização

-- "Geração automática de casos de teste auxiliada por redes adversárias generativas (Generative Adversarial Networks, GAN)" (Giulia Fanti, Carnegie Mellon University)

-- "Aprendizado de máquina para detecção de vulnerabilidade de JavaScript" (Corina Pasareanu, Carnegie Mellon University)

Ameaças internas: técnicas de gestão de mudança para prevenir a armamentização de insiders inocentes e maliciosos

-- "Protegendo infraestruturas críticas contra ameaças internas em evolução" (Carl Gunter, Universidade de Illinois em Urbana-Champaign)

-- "Modelagem de eventos raros multifacetados de ameaças internas adaptáveis" (Jingrui He, Universidade de Illinois em Urbana-Champaign)

-- "Nudging com suporte de IA para higiene cibernética" (Cedric Langbort, Universidade de Illinois em Urbana-Champaign)

Critérios de elegibilidade

A C3.ai DTI seleciona propostas de pesquisa que inspirem a pesquisa cooperativa e avance o aprendizado de máquina e outras subdisciplinas de IA. Os projetos são analisados por colegas conforme o mérito científico, realizações anteriores do investigador principal e coinvestigadores principais, o uso de IA, aprendizado de máquina, análise de dados e computação em nuvem no projeto de pesquisa, e a adequabilidade para testar os métodos em escala. Acesse C3DTI.ai para saber mais sobre os programas do Instituto, oportunidades de prêmio e propostas de pesquisa selecionadas.

Sobre o C3.ai Digital Transformation Institute

Estabelecido em março de 2020 pela C3 AI, Microsoft e importantes universidades, o C3.ai Digital Transformation Institute é um consórcio de pesquisa dedicado a antecipar os benefícios da inteligência artificial para empresas, governos e a sociedade. O Instituto envolve os mais importantes cientistas do mundo para realizar pesquisas e capacitar profissionais na nova ciência da transformação digital, operando na interseção de inteligência artificial, aprendizado de máquina, computação em nuvem, internet das coisas, análises de big data, comportamento organizacional, políticas públicas e ética.

Os 10 membros universitários e laboratoriais do consórcio C3.ai Digital Transformation Institute são: University of California, Berkeley, University of Illinois at Urbana-Champaign, Carnegie Mellon University, KTH Royal Institute of Technology, Lawrence Berkeley National Laboratory, Massachusetts Institute of Technology, National Center for Supercomputing Applications at University of Illinois at Urbana-Champaign, Princeton University, Stanford University e University of Chicago. Outros parceiros do setor incluem AstraZeneca, Baker Hughes e Shell.

Para apoiar o Instituto, a C3 AI está fornecendo US$ 57.250.000 em contribuições em dinheiro nos cinco anos iniciais de operação. Além de prêmios em dinheiro, o C3.ai DTI oferece aos pesquisadores recursos de computação em nuvem, supercomputação, dados e software, incluindo uso gratuito e ilimitado da plataformas para aplicativos da C3 AI, até US$ 2 milhões em recursos de computação na Azure Cloud e acesso a recursos de computação de alto desempenho (High Performance Computing, HPC) no Centro Nacional para Aplicações de Supercomputação (National Center for Supercomputing Applications, NCSA) da Universidade de Illinois em Urbana-Champaign e no Centro de Computação Científica de Pesquisa Energética Nacional (National Energy Research Scientific Computing Center, NERSC) do Lawrence Berkeley National Laboratory.

Sobre a C3.ai, Inc.

C3 AI é uma empresa de software para aplicação de IA Enterprise. A C3 AI oferece um conjunto de produtos totalmente integrados incluindo a plataforma para aplicativos C3 AI, uma plataforma completa para o desenvolvimento, implementação e operação de aplicações de IA Enterprise e aplicações C3 AI, um portfólio de aplicações de IA enterprise SaaS específico que permite a transformação digital de organizações de forma global. Saiba mais em: www.c3.ai.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220324005208/pt/

Contato

Contato da C3.ai DTI: Kap Stann Gerente de comunicação, C3.ai DTI @ Berkeley 510-295-9685 [email protected]

Relações públicas da C3 AI: Edelman Lisa Kennedy 415-914-8336 [email protected] Relações com Investidores da C3 AI [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags