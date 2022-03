Com gol de Arrascaeta, Uruguai vence Peru e se garante na Copa do Mundo

O Uruguai se classificou para a Copa do Mundo de 2022 ao vencer nesta quinta-feira o Peru por 1 a 0, pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, ajudado pela vitória do Brasil sobre o Chile por 4 a 0 no Maracanã.

Com o Estádio Centenário completamente lotado, o meia Giorgian De Arrascaeta marcou aos 41 minutos da primeira etapa o gol que leva a seleção uruguaia ao seu quarto Mundial consecutivo.

A equipe comandada pelo treinador Diego Alonso conseguiu sua vaga na Copa do Catar com uma rodada de antecedência, algo impensável há dois meses, quando a 'Celeste' caiu para a sétima posição na tabela das eliminatórias após derrotas para Bolívia e Argentina, que causaram a demissão do técnico Óscar Tabárez.

Com a vitória de hoje, o Uruguai chega a 25 pontos, salvo de qualquer risco de ser alcançado na quarta posição por Peru, Chile ou Colômbia, que vão lutar por vaga na repescagem.

Na próxima terça-feira, o os uruguaios visitam os chilenos na última rodada das eliminatórias, enquanto o Peru recebe o Paraguai dependendo só de si para assegurar o quinto lugar e ir para a repescagem contra o classificado da zona asiática.

