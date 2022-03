China nega que ajude Rússia a disseminar notícias falsas sobre EUA e Ucrânia

O governo da China rejeitou nesta quinta-feira, 24, acusações de que ajuda a Rússia a disseminar informações falsas sobre o envolvimento de Washington na Ucrânia, enquanto repete alegações sem base sobre laboratórios secretos de armas biológicas americanas na Ucrânia. "Acusar a China de disseminar informação mentirosa é uma desinformação em si", afirmou Wang Wenbin, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, durante entrevista coletiva regular. Segundo ele, a China age "de maneira objetiva e justa".

Wang disse que a comunidade internacional continua a ter "graves preocupações" sobre laboratórios biológicos dos EUA na Ucrânia, apesar de negativas de cientistas independentes sobre o assunto. Segundo o porta-voz chinês, os EUA "deveriam fazer sérios esclarecimentos sobre se isso é ou não desinformação".

A China diz ser neutra no conflito, mas mantém o que qualifica como uma "amizade sem limites" com a Rússia, considerando-a seu "parceiro estratégico mais importante". Pequim tem se recusado a criticar a Rússia pela invasão ou mesmo se referir ao episódio nesses termos e a imprensa estatal chinesa tem várias vezes repetido alegações falsas de Moscou sobre o conflito. Fonte: Associated Press.

