Otan: Stoltenberg mostra preocupação com possível uso de arma nuclear na Ucrânia

O secretário-geral Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, manifestou preocupação nesta quarta-feira (23) de que a Rússia use armas nucleares, químicas ou biológicas na ofensiva que empreende na Ucrânia e disse que qualquer mobilização desse tipo de equipamento teria "grandes consequências".

Em coletiva de imprensa, Stoltenberg pediu que Moscou pare com "a irresponsável e perigosa retórica nuclear". "Qualquer uso de guerra nuclear mudaria fundamentalmente a natureza do conflito. E a Rússia precisa entender que uma guerra nuclear nunca pode ser vencida", comentou.

O ex-primeiro-ministro norueguês destacou que a Otan está determinada a fazer o que for preciso para apoiar Kiev, mas disse que não apoia uma zona de exclusão aérea no país e não enviará tropas ao território ucraniano. "Não somos parte do conflito", reiterou, acrescentando que adesão da Ucrânia à Otan não estará na agenda da reunião extraordinária de líderes amanhã.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Stoltenberg reforçou a responsabilidade da Otan em evitar que a guerra escale para além das fronteiras da Ucrânia e se converta em uma disputa bélica de proporções internacionais.

Tags