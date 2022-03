Bolsa de Moscou vai retomar negócios pela 1ª vez desde invasão da Ucrânia

O Banco Central da Rússia anunciou nesta quarta-feira que a Bolsa de Moscou retomará negócios com ações nesta quinta-feira (24), o que não ocorria desde que a Ucrânia foi invadida por forças russas. Serão permitidos negócios com ações de 33 empresas do índice Moex entre 9h50 e 14h do horário de Moscou, segundo comunicado do BC russo. Vendas a descoberto dessas ações não serão autorizadas, acrescentou o banco central.

