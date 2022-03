Técnico da Holanda, Louis Van Gaal testa positivo para Covid-19

O técnico da seleção da Holanda, Louis Van Gaal, testou positivo para Covid-19 nesta terça-feira e terá que cumprir isolamento nos próximos dias, enquanto sua equipe se prepara para o amistoso do próximo sábado contra a Dinamarca.

A Federação Holandesa de Futebol (KNVB) informou em comunicado que os outros membros da comissão técnica assumirão as funções de Van Gaal até o seu retorno.

Ainda não se sabe se Van Gaal (70 anos) estará no banco da seleção holandesa no sábado ou no jogo seguinte, outro amistoso, contra a Alemanha, no dia 29 de março.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As últimas restrições contra a Covid-19 foram retiradas na Holanda na semana passada, mas a recomendação para quem testa positivo é permanecer em isolamento por cinco a dez dias a partir do início dos sintomas.

Todos os jogadores e membros da comissão técnica da Holanda testaram negativo na chegada ao centro de treinamento, informou um porta-voz da KNVB à agência de notícias holandesa ANP.

"O treinador da seleção tinha um resfriado e continuou apresentando sintomas", explicou o porta-voz.

jcp/mdm/dr/cb

Tags