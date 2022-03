Seca nos EUA leva preço do algodão ao maior valor em uma década

A seca prolongada que afeta algumas áreas da região central dos Estados Unidos levou o preço do algodão ao maior valor em mais de 10 anos.

Na segunda-feira, a fibra vegetal chegou ao valor de 1,3171 dólar a libra (453 gramas) no principal contrato futuro nos Estados Unidos, 7% a mais que na véspera e quase 50% a mais que em meados de setembro. A última vez que o preço foi atingido aconteceu em julho de 2011.

O noroeste do Texas, que produz 40% do algodão dos Estados Unidos, enfrenta uma excepcional falta de chuva desde janeiro. E o algodão é plantado entre março e junho, dependendo da região.

"O volume da colheita será muito incerto", disse John Robinson, professor da Universidade do Texas A&M e especialista em algodão.

Muitos comparam as condições climáticas atuais com a pior seca da história do algodão americano, que aconteceu em 2011 e levou o preço a 2,27 dólares a libra.

