Rússia aprova duras penas por 'desinformação' sobre ações no exterior

Os deputados russos aprovaram, nesta terça-feira (22), uma lei que prevê duras sanções para punir a divulgação de "notícias falsas" sobre as ações de Moscou no exterior, como parte das medidas tomadas para controlar a circulação de informações sobre sua ofensiva na Ucrânia.

Aprovado no terceiro turno, o texto estabelece sanções para a "difusão pública de informações deliberadamente falsas" sobre "atividades dos órgãos do Estado russo fora do território russo", segundo um comunicado do Parlamento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

bur/bl-jvb/mis/tt

Tags