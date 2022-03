Opositor de Putin, Navalni é condenado a 9 anos de prisão na Rússia

Um tribunal russo considerou Alexei Navalni - o principal opositor do presidente Vladimir Putin - culpado de fraude em larga escala e desacato nesta terça-feira, 22. O ativista, que em 2020 sofreu uma tentativa de assassinato por envenenamento teve a pena definida em nove anos de prisão.

Navalni já está cumprindo uma sentença de dois anos e meio em um campo de prisioneiros a leste de Moscou por violações de liberdade condicional relacionadas a acusações que ele diz terem sido fabricadas para frustrar suas ambições políticas.

O novo processo começou no dia 15 de fevereiro, quando Navalni compareceu com o uniforme da prisão e a cabeça raspada e esteve cercado por guardas. Navalni é o principal opositor de Putin. Ele liderou um movimento que sofreu forte repressão do governo russo, que ordenou sua proibição e persegue seus líderes.

Envenenamento

Em 2020, Navalni sobreviveu a uma tentativa de envenenamento e passou vários meses em recuperação na Alemanha. Muito magro, o opositor estava ao lado de seus advogados em uma sala cheia de seguranças da prisão enquanto o juiz lia as acusações contra ele. O ativista de 45 anos parecia imperturbável, olhando para baixo enquanto folheava documentos judiciais.

Os promotores pediram ao tribunal que o enviasse para uma colônia penal de segurança máxima por 13 anos sob a acusação de fraude e desacato ao tribunal. A sentença ficou definida em nove anos.

Navalni foi preso no ano passado quando voltou à Rússia depois de receber tratamento médico na Alemanha, após ser envenenado com um agente nervoso da era soviética durante uma visita à Sibéria em 2020. O Kremlin disse que não viu evidências de que Navalni tenha sido envenenado e negou qualquer papel russo no caso.

Após a última audiência em seu caso, em 15 de março, Navalni adotou um tom desafiador, escrevendo via Instagram: "Se a pena de prisão é o preço do meu direito humano de dizer coisas que precisam ser ditas podem me punir com 113 anos. Não renunciarei às minhas palavras ou ações".

As autoridades russas classificaram Navalni e seus apoiadores como subversivos determinados a desestabilizar a Rússia com o apoio do Ocidente. Muitos dos aliados do ativista fugiram da Rússia em vez de enfrentar restrições ou prisão. (Com agências internacionais).

