Neymar tem o maior salário do PSG, afirma jornal L'Équipe

O salário mensal bruto médio dos jogadores do Paris Saint-Germain é de 990.000 euros (1.091.000 dólares) e o atacante brasileiro Neymar é o jogador mais bem pago, com pouco mais de EUR 4 milhões (US$ 4,5 milhões) por mês, de acordo com estimativas publicadas pelo jornal esportivo L'Équipe.

O PSG, líder da Ligue 1, mas eliminado nas oitavas de final da Liga dos Campeões pelo Real Madrid, é o clube com maiores salários de jogadores e comissão técnica na França, como se imaginava.

Na lista de maiores salários de jogadores da Ligue 1 publicada pelo L'Équipe, as 14 primeiras posições são ocupadas por atletas do PSG, que desde 2011 é controlado pelo fundo Qatar Investment Authority (QIA).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Neymar lidera o ranking com um salário mensual bruto de 4.083.000 euros (4,5 milhões de dólares), à frente do argentino Lionel Messi, contratado em agosto de 2021 e que receberia EUR 3.375.000 (3,72 milhões dólares) por mês.

Kylian Mbappé, que tem contrato até junho, receberia 2,22 milhões de euros (2,425 milhões de dólares) por mês.

O atleta da Ligue 1 que não está no elenco do PSG e recebe o maior salário é o atacante do Mônaco Wissam Ben Yedder, com 650.000 euros (716.000 dólares), o 15º mais bem pago do campeonato francês.

De acordo com o L'Équipe, o jogador com maios salário da Europa fora da França é o português Cristiano Ronaldo (Manchester United), com 2,6 milhões de euros (2,86 milhões de dólares) brutos mensais.

jr/mdm/dr/fp

Tags