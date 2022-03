Messi chega à Argentina para defender seleção nas Eliminatórias

O atacante Lionel Messi chegou nesta terça-feira à Buenos Aires para se juntar à seleção da Argentina, que enfrentará Venezuela e Equador pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022.

A chegada de Messi à Argentina significa um alívio para o jogador, que vive mau momento no Paris Saint-Germain, onde foi vaiado pelos torcedores após a eliminação nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa para o Real Madrid.

O capitão da seleção argentina chegou a Buenos Aires em seu avião particular junto com os companheiros de PSG Ángel di María e Leandro Paredes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Argentina, já classificada para o Mundial do Catar, enfrenta a Venezuela na próxima sexta-feira em La Bombonera e encerra sua participação nas Eliminatórias contra o Equador no dia 29 de março, em Guayaquil.

Messi ficou ausente da última convocação do técnico Lionel Scaloni no final de janeiro, quando ainda estava se recuperando da Covid-19.

O argentino também não entrou em campo no último jogo do PSG, na derrota para o Monaco por 3 a 0 no domingo, pelo Campeonato Francês, por conta de uma gripe.

sa/nn/ol/cb

Tags