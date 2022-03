Japão alerta para possíveis apagões em meio a déficit de energia após tremor

Os japoneses foram instados, nesta terça-feira, 22, a economizar energia, após alerta de governo para possíveis apagões na região de Tóquio devido a um déficit na geração energética. O aviso acontece depois que várias usinas a carvão pararam temporariamente de gerar eletricidade na esteira de um tremor na semana passada.

O raro alerta do governo ocorre enquanto as pessoas estão usando mais aquecimento do que o normal devido à neve e ao clima incomumente frio para o início da primavera local.

O terremoto de magnitude 7,4 na costa de Fukushima em 16 de março matou quatro pessoas e feriu mais de 230 outras. O sismo causou interrupções temporárias de energia, chegando a 2 milhões de casas em Tóquio e oito outras áreas, enquanto as usinas a carvão na região atendidas pela Tokyo Electric Power Company Holdings avaliavam e reparavam os danos.

Nesta terça-feira, o governo e a subsidiária da concessionária, a Tepco Power Grid, disseram que os esforços de conservação em toda a região eliminaram amplamente a ameaça de apagões, mas o alerta de falta de energia permaneceria durante a noite.

A empresa alertou nesta terça que até 3 milhões de residências podem perder eletricidade em algum momento após as 20h horário local (8h em Brasília). Associated Press.

