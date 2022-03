Ibrahimovic admite ter "pânico" da aposentadoria

Aos 40 anos, o atacante sueco Zlatan Ibrahimovic, do Milan, admitiu nesta terça-feira que tem "pânico" da aposentadoria.

'Ibra' não estará em campo na próxima quinta-feira pelas semifinais da repescagem das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2022 pela Suécia contra a República Tcheca. Caso sua seleção vença, o jogador do Milan estará à disposição para a partida contra a Polônia no dia 29 de março.

Sobre o futuro de sua carreira, Ibrahimovic reconheceu que a perspectiva de se aposentar o deixa desconfortável.

"Tenho esse pequeno medo sobre o que vai acontecer depois. Sei que teria outras possibilidades, que vou ter muitas ofertas. Mas esta adrenalina que tenho em campo não encontro em lugar nenhum. Por isso tenho pânico. Vou continuar enquanto for possível e aproveitar", disse o atacante em entrevista coletiva.

Quem estava sentado ao lado de Ibrahimovic na coletiva era ponta-esquerda Anthony Elanga, de 19 anos, recém chegado à seleção sueca. O jovem é filho do ex-jogador camaronês Joseph Elanga, com quem 'Ibra' atuou no Malmö na temporada 2000-2001.

