Homens armados matam 34 pessoas na Nigéria, incluindo dois militares

Homens armados mataram no domingo (20) ao menos 34 pessoas, entre elas dois militares, em vários ataques realizados no noroeste da Nigéria, declararam as autoridades locais nesta terça-feira (22).

"Dois militares estão entre as 34 pessoas mortas" nos ataques realizados por "autores não identificados" em quatro cidades da região de Kaura, declarou o comissário de segurança interna do estado de Kaduna, Samuel Aruwan.

abu/pma/aml/eg/mb/aa

